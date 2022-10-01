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Экономика

Россия поставила в Бразилию первую партию дизельного топлива

Ведомости

В Бразилию в пятницу прибыла первая партия дизельного топлива из России, сообщил министр горной промышленности и энергетики страны Адольфу Сашида. О том, что власти двух стран начали переговоры о поставках топлива, стало известно в июле.

«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива», — написал Сашида в Twitter.

По его словам, новые поставки ожидаются в октябре. Прибывший в Бразилию танкер NS Pride в начале сентября вышел из Санкт-Петербурга, следует из данных навигационного портала Vesselfinder.

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В июле президент Жаир Болсонару заявил, что власти Бразилии проводят переговоры с Москвой о покупке дизельного топлива по более выгодной цене.

«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — рассказал Болсонару.

Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизеля и бензина в Бразилии в прошлом году выросла более чем на 46%. В марте национальная нефтегазовая компания Petrobras повысила отпускные цены из-за резкого роста стоимости топлива на мировом рынке. В результате дизельное топливо подорожало для дистрибутеров почти на 25%, бензин — на 18,5%, что вызвало резкую критику со стороны Болсонару и привело к смене главы Petrobras.

В сентябре Bloomberg писал, что Бразилия входит в число стран, куда Россия планирует перенаправить поставки нефти. Сообщалось, что Москва таким образом найдет рынки сбыта примерно для половины экспорта сырой нефти, который будет запрещен в страны ЕС с декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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