Россия поставила в Бразилию первую партию дизельного топлива
В Бразилию в пятницу прибыла первая партия дизельного топлива из России, сообщил министр горной промышленности и энергетики страны Адольфу Сашида. О том, что власти двух стран начали переговоры о поставках топлива, стало известно в июле.
«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива», — написал Сашида в Twitter.
По его словам, новые поставки ожидаются в октябре. Прибывший в Бразилию танкер NS Pride в начале сентября вышел из Санкт-Петербурга, следует из данных навигационного портала Vesselfinder.
В июле президент Жаир Болсонару заявил, что власти Бразилии проводят переговоры с Москвой о покупке дизельного топлива по более выгодной цене.
«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — рассказал Болсонару.
Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизеля и бензина в Бразилии в прошлом году выросла более чем на 46%. В марте национальная нефтегазовая компания Petrobras повысила отпускные цены из-за резкого роста стоимости топлива на мировом рынке. В результате дизельное топливо подорожало для дистрибутеров почти на 25%, бензин — на 18,5%, что вызвало резкую критику со стороны Болсонару и привело к смене главы Petrobras.
В сентябре Bloomberg писал, что Бразилия входит в число стран, куда Россия планирует перенаправить поставки нефти. Сообщалось, что Москва таким образом найдет рынки сбыта примерно для половины экспорта сырой нефти, который будет запрещен в страны ЕС с декабря.