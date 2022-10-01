Россия поставила в Бразилию первую партию дизельного топлива

Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизеля и бензина в Бразилии в прошлом году выросла более чем на 46%. В марте национальная нефтегазовая компания Petrobras повысила отпускные цены из-за резкого роста стоимости топлива на мировом рынке. В результате дизельное топливо подорожало для дистрибутеров почти на 25%, бензин — на 18,5%, что вызвало резкую критику со стороны Болсонару и привело к смене главы Petrobras.