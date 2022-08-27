Bloomberg: Trafigura помогает продавать российский дизель странам Латинской Америки
Сингапурский трейдер Trafigura Group помогает продавать российское дизельное топливо в страны Латинской Америки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они утверждают, что компания зафрахтовала судно Marlin Aventurine для доставки 262 000 баррелей топлива нефтяной госкомпании Эквадора Petroecuador.
Как уточняет Bloomberg, Marlin Aventurine перевозит дизельное топливо, которое можно использовать для выработки электроэнергии, заправки кораблей и в качестве разбавителя для мазута. Судно было загружено в порту Тамань и прибыло в Эквадор на прошлой неделе.
Petroecuador, которая обычно покупает топливо у нефтеперерабатывающих заводов США, заявила, что ее основной задачей является подавление растущего дефицита нефтепродуктов в Эквадоре. В компании отметили, что Эквадор не вводил ограничения на покупку углеводородов российского происхождения.
В Trafigura заявили, что компания «не комментирует отдельные поставки» и продолжает соблюдать европейские санкции. 2 марта в пресс-службе Trafigura заявили, что «безоговорочно» осуждают проведение спецоперации на Украине, в связи с чем компания заморозила все инвестиции в России. Тогда же в Trafigura заявили о поиске «вариантов» для выхода из «Восток Ойла». В июле Trafigura объявила о выходе из проекта «Восток Ойл».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут, несмотря на санкции западных стран в отношении страны. По мнению главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей «на данный момент времени». При этом Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В Европе отмечали, что цель санкций в том числе заключается в том, чтобы ослабить российскую экономику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.
Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.