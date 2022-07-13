Сингапурский трейдер Trafigura продал свою долю в российском проекте «Восток Ойл»

2 марта в пресс-службе Trafigura заявили, что «безоговорочно» осуждают проведение спецоперации на Украине, в связи с чем компания заморозила все инвестиции в России. Тогда же в Trafigura заявили о поиске «вариантов» для выхода из «Восток Ойл».