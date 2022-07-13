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Сингапурский трейдер Trafigura продал свою долю в российском проекте «Восток Ойл»

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Сингапурская биржевая компания Trafigura продала 10% в российском проекте «Роснефти» «Восток Ойл» гонконгскому трейдеру Nord Axis Limited, сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении сказано, что после рассмотрения всех вариантов Trafigura приняла решение выйти из проекта. «Доля Trafigura в «Восток Ойл», включая соответствующий банковский долг без права регресса, была приобретена Nord Axis Limited, независимой торговой компанией, зарегистрированной в Гонконге. Сделка завершена 12 июля 2022 года, цена не разглашается», – уточнили в Trafigura.

2 марта в пресс-службе Trafigura заявили, что «безоговорочно» осуждают проведение спецоперации на Украине, в связи с чем компания заморозила все инвестиции в России. Тогда же в Trafigura заявили о поиске «вариантов» для выхода из «Восток Ойл».

Проект «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения Таймыра и Красноярского края. Ресурсный потенциал – легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта – 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Trafigura приобрела 10% в проекте в конце 2020 г., сумма сделки составила около 7 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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