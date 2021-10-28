Глава Trafigura: «Восток Ойл» критически важен для мировой энергетики
Крупнейший нефтегазовый проект «Роснефти» — «Восток Ойл» — имеет критическое значение для мировой энергетики, заявил главный исполнительный директор сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр.
«Такие инвестиции, которые сегодня осуществляет компания «Роснефть», имеют колоссальное значение. Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит нам обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы», — сказал он в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Он подчеркнул, что рост цен на нефть и газ, с одной стороны, является следствием быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, с другой — хронического недоинвестирования.
«Мы видим, что инвестиции сворачиваются, несмотря на повышение спроса. Ситуация характерна не только для нефтегазовой отрасли», — сказал Вейр, подчеркнув, что инвестиции сдерживает «давление на инвесторов с целью сокращения финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива». Несмотря на стремление перейти на «зеленые» решения, инвестиции необходимы во все виды энергетики — как возобновляемые, так и традиционные, считает глава Trafigura. Он отметил ключевую роль правительств в обеспечении стабильности поставок энергоносителей.
В конце 2020 г. Trafigura купила 10% в проекте «Восток Ойл» примерно за 7 млн евро. В компании объясняли сделку тем, что потенциал нефтедобычи открытых и перспективных месторождений проекта «Восток Ойл» сопоставим с крупнейшими нефтяными проектами Ближнего Востока.
Проект «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, начиная с 2030 г. – в 115 млн т. Углеродный след «Восток Ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира, ранее отмечала «Роснефть».