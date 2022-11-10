Казахстанское подразделение H&M перешло под управление польского офисаВ Россию ритейлер сможет вернуться только по франшизе
Казахстанское подразделение H&M перешло под управление польского офиса, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие с ритейлером. Эту информацию подтвердил источник, близкий к московскому подразделению ритейлера, которому ранее подчинялись его филиалы в Казахстане и Белоруссии. Запрос в H&M остался без ответа, никаких заявлений о смене управления своим подразделениями компания официально не делала.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости утверждает, что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября. «Головной офис компании в Швеции определил для себя крайний срок по уходу из России – это середина II квартала 2023 г.», – говорит консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Эту информацию подтвердили еще два консультанта. При этом возвращение бренда на российский рынок потенциально возможно, но не ранее чем через 2-3 года по схеме франшизы, считает Савенко. Прямое владение в нашей стране, по ее информации, на данном этапе не планируется.
При этом, как ранее сообщали консультанты, H&M внес предоплату за аренду флагманского магазина в галерее «Актер» на Тверской улице до весны 2023 г., а также согласился выплатить штрафы и пени за приостановку торговли и несвоевременное открытие магазинов в торговых центрах Columbus в Мокве, Hyperсity в Кургане и других объектах. Ритейлер почти со всеми арендодателями договаривается мирно, выплачивая часть компенсаций за расторжение долгосрочных договоров. Владельцы торговых центров понимают, что возвращение на российский рынок возможно, так что не хотят сжигать мосты, рассуждает Савенко.
Но не везде сторонам получается разойтись мирно. Ранее H&M подал встречный иск к парку развлечений «Остров мечты» после того, как проиграл ему спор о расторжении договора аренды и назначении компенсаций в размере 537,8 млн руб. Сейчас в арбитражных судах рассматривается пять исков против шведской сети. Ликвидация юрлица и завершающие процедуры занимают, как правило, длительное время у ритейлеров с большой развитой сетью и офисом, работающим на несколько стран, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.
H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. В конце сентября группа опубликовала отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в III квартале составила всего 689 млн шведских крон (около $63,1 млн) против ожиданий в 2,98 млрд шведских крон ($273 млн). Тогда генеральный директор группы Хелена Хельмерссон заявила, что уход из России, а также укрепление доллара и повышение цен на материалы снизили чистую прибыль ритейлера вдвое по сравнению с III квартала 2021 г. До начала 2022 г. на Россию приходилось 4% выручки группы, а на Белоруссию и Казахстан по 0,1% соответственно, следует из отчетности H&M.