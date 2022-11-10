Казахстанское подразделение H&M перешло под управление польского офиса

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости утверждает, что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября. «Головной офис компании в Швеции определил для себя крайний срок по уходу из России – это середина II квартала 2023 г.», – говорит консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Эту информацию подтвердили еще два консультанта. При этом возвращение бренда на российский рынок потенциально возможно, но не ранее чем через 2-3 года по схеме франшизы, считает Савенко. Прямое владение в нашей стране, по ее информации, на данном этапе не планируется.