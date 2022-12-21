Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Nespresso закроет фирменные магазины в России

Компания сохранит присутствие в стране, но будет работать, скорее всего, только с ритейлерами
Маргарита Соболь
Nespresso принадлежит швейцарской корпорации Nestle и занимается выпуском капсульных автоматических кофемашин для дома и кофе-капсул / Пресс-служба Nespresso

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. О том, что компания намерена закрыть монобрендовые бутики в России, «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. Об этом также знает один из партнеров бренда. Сейчас компания ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, знает консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Об этом же говорит и глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке уже закрылся, добавляет еще один консультант. Запрос в компанию остался без ответа.

Nespresso принадлежит швейцарской корпорации Nestle и занимается выпуском капсульных автоматических кофемашин для дома и кофе-капсул. В марте после начала СВО Nestle объявила об остановке инвестиций в российский рынок, а затем и о прекращении поставок любой продукции, за исключением товаров первой необходимости (таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных). В частности, прекратились отгрузки кофемашин и капсул под маркой Nespresso, была остановлена работа фирменных бутиков, приложения и сайта. По мнению Савенко, альтернатив бутикам Nespresso на российском рынке нет.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных