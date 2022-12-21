Nespresso закроет фирменные магазины в РоссииКомпания сохранит присутствие в стране, но будет работать, скорее всего, только с ритейлерами
Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. О том, что компания намерена закрыть монобрендовые бутики в России, «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. Об этом также знает один из партнеров бренда. Сейчас компания ведет переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, знает консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Об этом же говорит и глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке уже закрылся, добавляет еще один консультант. Запрос в компанию остался без ответа.
Nespresso принадлежит швейцарской корпорации Nestle и занимается выпуском капсульных автоматических кофемашин для дома и кофе-капсул. В марте после начала СВО Nestle объявила об остановке инвестиций в российский рынок, а затем и о прекращении поставок любой продукции, за исключением товаров первой необходимости (таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных). В частности, прекратились отгрузки кофемашин и капсул под маркой Nespresso, была остановлена работа фирменных бутиков, приложения и сайта. По мнению Савенко, альтернатив бутикам Nespresso на российском рынке нет.