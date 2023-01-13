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Экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев может снова стать совладельцем крупного торгового центра на северо-западе Москвы

Его финансовый управляющий оспаривает сделку по продаже доли в этом объекте партнеру бизнесмена
Дарья Молоткова Антон Филатов
Самиев известен в качестве инвестора элитного жилого комплекса Knightsbridge Private Park в Хамовниках / Валерий Левитин / РИА Новости

Финансовый управляющий экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева Вячеслав Боклин намерен в рамках процедуры банкротства бизнесмена оспорить сделку по отчуждению 50% долей в фирме «Зодчий инвест». В конце декабря он подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. Связаться с представителем Самиева не удалось, Боклин комментарии «Ведомостям» не предоставил.

«Зодчий инвест» – девелопер первого в Москве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) около ст. м. «Планерная». Контракт на его строительство мэрия Москвы заключила с фирмой Garant Bauinvestition GmbH еще летом 2004 г. Последняя привлекла «Зодчий инвест» в качестве инвестора. «Зодчий инвест» вложил в этот проект около $100 млн. В конце 2010 г. в рамках ТПУ был построен автовокзал с залами ожидания и переходами от станции метро к платформам посадок пассажиров на автобусы и троллейбусы, а также шестиэтажное здание с торговыми галереями. Их общая площадь – около 50 000 кв. м. Сколько из них принадлежит «Зодчий инвест», точно не известно, в «СПАРК-Интерфаксе» указано, что он владеет лишь 20 468 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных