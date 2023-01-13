Экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев может снова стать совладельцем крупного торгового центра на северо-западе Москвы

«Зодчий инвест» – девелопер первого в Москве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) около ст. м. «Планерная». Контракт на его строительство мэрия Москвы заключила с фирмой Garant Bauinvestition GmbH еще летом 2004 г. Последняя привлекла «Зодчий инвест» в качестве инвестора. «Зодчий инвест» вложил в этот проект около $100 млн. В конце 2010 г. в рамках ТПУ был построен автовокзал с залами ожидания и переходами от станции метро к платформам посадок пассажиров на автобусы и троллейбусы, а также шестиэтажное здание с торговыми галереями. Их общая площадь – около 50 000 кв. м. Сколько из них принадлежит «Зодчий инвест», точно не известно, в «СПАРК-Интерфаксе» указано, что он владеет лишь 20 468 кв. м.