В России возник дефицит некоторых детских антибиотиков

Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города. К примеру, в Волгограде из 274 аптек, которые проверили «Ведомости», данный препарат под брендом «Панцеф» в дозировке 53 г был только в одной из них, в дозировке 32 г. – в шести, а под брендом «Супракс» – всего в двух точках. В Краснодаре, например, измельченные таблетки цефиксим экспресс от «Фармстандарта» есть в пяти аптеках, а супракс солютаб – в трех. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других городах.