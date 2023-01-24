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В России возник дефицит некоторых детских антибиотиков

Это связано с ростом заболеваемости населения и логистическими трудностями поставщиков, но у препаратов есть аналоги
Анна Киселева
Низкая представленность цефиксима и цефуроксима в аптеках связана с недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота в целом / Максим Стулов / Ведомости

Из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. Это следует из анализа аптечного ассортимента городов, проведенного «Ведомостями». По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве (1883 аптеки), Санкт-Петербурге (1235 аптек), Нижнем Новгороде (509 аптек), Самаре (370 аптек), Краснодаре (358 аптек), Волгограде (274 аптеки), Ижевске (271 аптека), Ставрополе (225 аптек) и других крупных городах.

Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города. К примеру, в Волгограде из 274 аптек, которые проверили «Ведомости», данный препарат под брендом «Панцеф» в дозировке 53 г был только в одной из них, в дозировке 32 г. – в шести, а под брендом «Супракс» – всего в двух точках. В Краснодаре, например, измельченные таблетки цефиксим экспресс от «Фармстандарта» есть в пяти аптеках, а супракс солютаб – в трех. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных