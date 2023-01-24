В России возник дефицит некоторых детских антибиотиков

В России возник дефицит некоторых детских антибиотиковЭто связано с ростом заболеваемости населения и логистическими трудностями поставщиков, но у препаратов есть аналоги
Из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. Это следует из анализа аптечного ассортимента городов, проведенного «Ведомостями». По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве (1883 аптеки), Санкт-Петербурге (1235 аптек), Нижнем Новгороде (509 аптек), Самаре (370 аптек), Краснодаре (358 аптек), Волгограде (274 аптеки), Ижевске (271 аптека), Ставрополе (225 аптек) и других крупных городах.
Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города. К примеру, в Волгограде из 274 аптек, которые проверили «Ведомости», данный препарат под брендом «Панцеф» в дозировке 53 г был только в одной из них, в дозировке 32 г. – в шести, а под брендом «Супракс» – всего в двух точках. В Краснодаре, например, измельченные таблетки цефиксим экспресс от «Фармстандарта» есть в пяти аптеках, а супракс солютаб – в трех. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других городах.