Massimo Dutti заплатит 140 млн рублей за закрытие флагманского магазина в Москве

Massimo Dutti заплатит 140 млн рублей за закрытие флагманского магазина в МосквеРитейлер проиграл иск от бывшего владельца здания
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с ритейлера Massimo Dutti 140 млн руб. долга за аренду помещений в здании на Кузнецком мосту в центре Москвы. Его постановление было опубликовано 31 января. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.
Кипрская «Хартни Энтерпрайзис Лимитед», которая владела помещениями на Кузнецком Мосту, подала иск к Massimo Dutti летом 2022 г. В самом здании находился флагманский магазин ритейлера общей площадью почти 1 000 кв. м. Но в марте прошлого года собственник бренда Inditex объявил о временном закрытии торговых точек в России и попытался добиться от арендодателей скидки. «Хартни Энтерпрайзис Лимитед» менять условия договора отказалась. Она расторгла соглашение в одностороннем порядке в связи с неуплатой аренды, выселела Massimo Dutti из помещения, а также подала к ритейлеру иск с требованием погасить задолженность, пени и неутойку в размере 140 млн руб. Он был в итоге удовлетворен Арбитражным судом Москвы в октябре 2022 г.
Massimo Dutti, в свою очередь, подавала встречный иск, настаивая, что одностороннее расторжение договора аренды было незаконным. Компания объясняла это тем, что из-за начавшейся военной операции, введенных санкций и отказа логистических компаний возить контейнеры в Россию работа сети в стране стала невозможной. То есть речь, по мнению представителей компании, шла об обстоятельствах непреодолимой силы, следует из материалов дела. Обе инстанции ей в итоге отказали.
Решение суда выглядит логичным: собственники здания, которое арендовала Massimo Dutti, не являются фигурантами санкционных списков, а сбои поставок можно считать техническими проблемами, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, запаса товара на тот момент было достаточно, чтобы продолжать деятельность. «Закрытие магазинов в знак протеста – скорее международная имиджевая история, чем коммерческая, и арендатор понимал, что есть риски выплат больших компенсаций», резюмирует она.
Сложности, которые возникли у разных зарубежный компаний из-за военной операции, суды не считают обстоятельствами непреодолимой силы, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Она напоминает, что ранее Massimo Dutti проиграл аналогичный иск от кипрской «Линдком инвестментс Лтд» (владелец торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк» в Подмосковье, сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции). Ссылаться на форс-мажор изначально было бессмысленно, все прекрасно усвоили этот урок в пандемию, говорит консультант по недвижимости Анна Савенко. По ее словам, уходящие из страны международные ритейлеры старались везде уладить вопрос расторжения договоров с помощью мировых соглашений.
Получить комментарии Hartney Enterprises Limited не удалось, конечный бенефициар этой фирмы неизвестен. По данным «СПАРК-Интерфакса», руководителем ее филиала в Москве выступает Айсель Трудел. Женщина с такими же именем и фамилией является создателем мультибрендового бутика Aizel, где продавались многие люксовые одежные бренды, такие как Gucci, Burberry, Loewe и проч. Трудел на запрос «Ведомостей» не ответила. У самого здания на Кузнецком Мосту уже сменился собственник. В декабре 2022 г. его выкупила структура ритейлера Henderson за 1,2 млрд руб.