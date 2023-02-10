Massimo Dutti заплатит 140 млн рублей за закрытие флагманского магазина в Москве

Кипрская «Хартни Энтерпрайзис Лимитед», которая владела помещениями на Кузнецком Мосту, подала иск к Massimo Dutti летом 2022 г. В самом здании находился флагманский магазин ритейлера общей площадью почти 1 000 кв. м. Но в марте прошлого года собственник бренда Inditex объявил о временном закрытии торговых точек в России и попытался добиться от арендодателей скидки. «Хартни Энтерпрайзис Лимитед» менять условия договора отказалась. Она расторгла соглашение в одностороннем порядке в связи с неуплатой аренды, выселела Massimo Dutti из помещения, а также подала к ритейлеру иск с требованием погасить задолженность, пени и неутойку в размере 140 млн руб. Он был в итоге удовлетворен Арбитражным судом Москвы в октябре 2022 г.