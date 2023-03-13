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«Спецавтопром» недоволен низким утильсбором на самосвалы

Ассоциация просит правительство повысить его для борьбы с засильем китайской техники
Арина Литова
Smartmoney

Ассоциация «Спецавтопром» предложила правительству РФ повысить ставки утилизационного сбора на самосвалы. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову 8 февраля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга (документ есть у «Ведомостей»).

В ассоциацию входит более 80 российских предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, в том числе надстройки (различные типы кузовов) для самосвалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных