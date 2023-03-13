«Спецавтопром» недоволен низким утильсбором на самосвалы

Ассоциация «Спецавтопром» предложила правительству РФ повысить ставки утилизационного сбора на самосвалы. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову 8 февраля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга (документ есть у «Ведомостей»).