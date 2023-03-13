«Спецавтопром» недоволен низким утильсбором на самосвалы

«Спецавтопром» недоволен низким утильсбором на самосвалыАссоциация просит правительство повысить его для борьбы с засильем китайской техники
Ассоциация «Спецавтопром» предложила правительству РФ повысить ставки утилизационного сбора на самосвалы. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову 8 февраля 2023 г. через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга (документ есть у «Ведомостей»).
В ассоциацию входит более 80 российских предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, в том числе надстройки (различные типы кузовов) для самосвалов.
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