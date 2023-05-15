«Сибур» и «Казмунайгаз» вложат $7,6 млрд в газохимический проект в Казахстане

«Сибур» и «Казмунайгаз» вложат $7,6 млрд в газохимический проект в КазахстанеЗапуск завода позволит российской компании диверсифицировать рынки сбыта
Суммарный объем инвестиций «Сибура» и казахстанского «Казмунайгаза» в строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в рамках совместного предприятия (СП) «Силлено» в Казахстане оценивается в $7,6 млрд. Об этом говорится в проекте постановления правительства Казахстана о комплексном плане по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 гг.
Согласно документу, реализация проекта СП намечена на 2023-2028 гг. Он будет финансироваться за счет частных и заемных средств. Мощность предприятия составит 1,25 млн т полиэтилена в год.
В начале октября 2021 г. фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», «Казмунайгаз», «Сибур» и участники компаний-операторов подписали базовые документы по созданию совместных предприятий на базе ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc (KPI) и ТОО «Силлено» на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в городе Атырау.
В начале ноября 2022 г. были определены условия партнерства в СП, в частности, согласованы схема инвестирования в завод по производству полиэтилена и порядок реализации готовой продукции полипропиленового завода мощностью 500 000 т в год. Доля «Сибура» в каждом СП составит 40%, «Казмунайгаза» – 49,9%, фонда «Самрук-Казына» – 10,1%.
Завод по производству полипропилена KPI был запущен в начале ноября 2022 г. 18 ноября с завода была отгружена первая партия полипропилена в 1500 т.
В начале января 2023 г. «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора по маркетингу и продажам «Сибура» Сергея Комышана сообщал, что «Силлено» «в скором времени» приступит к проектированию завода по выпуску полиэтилена.
Сейчас общие мощности «Сибура» по производству полиэтилена составляют 2,7 млн т в год, полипропилена – 1,7 млн т в год. Компания в основном производит эти продукты на заводах «Запсибнефтехим» в Тобольске (Тюменская область), а также «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане.
Запущенный в мае 2019 г. «Запсибнефтехим» имеет мощности по производству полиэтилена в 1,5 млн т в год, полипропилена – 1 млн т в год. В 2020 г. (последние публичные данные) «Сибур» увеличил объем продаж полиэтилена в 5 раз к уровню 2021 г. до 1,3 млн т, полипропилена – на 51,7% до 1,1 млн т. В 2021 г. компания консолидировала активы татарстанского холдинга ТАИФ – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», на которых также есть крупные мощности по производству полиэтилена (870 000 т в год и 230 000 т в год соответственно) и полипропилена (190 000 т и 180 000 т).
Кроме того, «Сибур» совместно с китайской Sinopec реализует проект по строительству Амурского газохимического комплекса (ГХК) в 15 км от города Свободный в Амурской области. Его строительство началось в августе 2020 г., запуск предприятия запланирован на 2025-2026 гг. Комплекс будет производить 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена в год.
В годовом отчете за 2021 г. «Сибур» отмечал, что запуск новых мощностей в Казахстане «окажет положительный эффект на рост внутреннего потребления полимерной продукции в Казахстане и других странах ЕАЭС и усилит экспортные позиции [компании] в продуктах с высокой добавленной стоимостью».
Представитель «Сибура» пояснил «Ведомостям», что размер участия компании в финансировании проекта «пропорционален участию партнеров по СП, в соответствии с долями». По его словам, к моменту ввода нового производства в Казахстане рынки России и СНГ будут профицитны по полиэтилену. Рост внутреннего спроса ускорится, при этом существенная часть продукции будет направлена на экспорт.
Традиционно около 60-65% всей продукции остается на внутреннем рынке, который для компании остается приоритетом, подчеркнул собеседник. На поставки на европейский рынок ранее приходилось около 25% экспорта всей продукции (около 10% произведенных объемов). После введения ограничений все объемы были успешно перенаправлены на другие рынки.
Представитель «Сибура» добавил, что при выходе на новые рынки компания всегда рассматривает возможность партнерств с местными игроками, что «позволяет использовать их экспертизу и маркетинговые каналы для более эффективных продаж».
Управляющий директор компании «Имплемента» Дмитрий Акишин считает, что основная цель участия «Сибура» в газохимических проектах в Казахстане – диверсификация бизнеса. Он отмечает, что «стратегически “Сибур” вряд ли в долгосрочной перспективе ориентируется на сохранения экспортных ограничений». В то же время эксперт отмечает, что любой новый проект – это всегда доступ на новые рынки, что также является частью диверсификации.
Управляющий директор – руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова отмечает, что для «Сибура» производство полиэтилена в Казахстане – «достаточно интересный» проект, учитывая наличие местного сырья и открывающиеся возможности для новых рынков сбыта. Она поясняет, что сейчас из-за санкций у «Сибура» есть ограничения по рынкам сбыта. В апреле - октябре 2022 г. ЕС запретил поставки в страны сообщества широкого ассортимента российской химической продукции, в том числе полиэтилена и полипропилена.
«Компания уже перенаправила европейский экспорт в Азию, в первую очередь в Китай и Турцию. СП в Казахстане поможет и с развитием дистрибуции в других странах АТР», – отмечает аналитик.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников добавляет, что казахстанский проект позволит поставлять продукцию в Среднюю Азию, где будет расти спрос на полиэтилен для строительного и пищевого сегмента, и «потенциально создаст возможности по экспорту полиэтилена в Европу».
По оценке эксперта, сам Казахстан импортирует около 170 000 т полиэтилена в год, другие страны Средней Азии – еще около 40 000-50 000 т, так как Узбекистан и Туркмения сами являются экспортерами этого продукта. «Расчет скорее на рынок ЕС, где из за нестабильных цен на газ многие заводы по производству полиэтилена простаивают. Кроме того, важным направлением сбыта будет рынок Китая, емкость которого продолжает расти», – считает он.
Цены на полиэтилен в Китае, по словам Шапошникова, сейчас составляют $1100/т. Поскольку большая часть поставок российской продукции идет в направлении КНР, средние экспортные цены на российский полиэтилен экспорт оценивает в $950-1000/т.