«Сибур» и «Казмунайгаз» вложат $7,6 млрд в газохимический проект в Казахстане

Запущенный в мае 2019 г. «Запсибнефтехим» имеет мощности по производству полиэтилена в 1,5 млн т в год, полипропилена – 1 млн т в год. В 2020 г. (последние публичные данные) «Сибур» увеличил объем продаж полиэтилена в 5 раз к уровню 2021 г. до 1,3 млн т, полипропилена – на 51,7% до 1,1 млн т. В 2021 г. компания консолидировала активы татарстанского холдинга ТАИФ – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», на которых также есть крупные мощности по производству полиэтилена (870 000 т в год и 230 000 т в год соответственно) и полипропилена (190 000 т и 180 000 т).