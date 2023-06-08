FLO Retailing и Daher Group ведут переговоры о покупке российских магазинов Adidas

Переговоры о покупке российской сети Adidas c немецкой компанией ведут турецкая сеть FLO Retailing и ближневосточная Daher Group, рассказали «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. Переговоры находятся на продвинутой стадии, когда отсеялось большинство кандидатов, а закрытие сделки ожидается к осени. Процесс сворачивания российского бизнеса компании сейчас продолжается, как и было анонсировано в октябре 2022 г., уточнил «Ведомостям» представитель головной компании Adidas. Он не опроверг информацию о том, что компания ищет покупателя и ведет переговоры с FLO Retailing и Daher Group. «Приоритет для Adidas сейчас – ответственный подход к процессу и поддержка сотрудников и партнеров, которых затрагивает это решение», – добавил он.