Ритейлер Lime займет флагманский магазин Nike

Здание на Кузнецком Мосту, 14, построено в 1903 г. и имеет статус объекта культурного наследия. Его площадь составляет почти 3000 кв. м. С середины 1940-х гг. по 2002 г. в нем размещался Общесоюзный дом моделей одежды, затем магазин одежды премиум-класса Podium concept store – до 2016 г. В начале 2017 г. на этом месте открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе (самый большой магазин в мире, NikeTown, находится в Лондоне), заняв пять этажей из семи. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас здание принадлежит ООО «Дэнир», контролируемому Раисой Деминой.