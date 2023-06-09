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Ритейлер Lime займет флагманский магазин Nike

Для российской компании это будет скорее имиджевая, чем экономическая, история, говорят эксперты
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Fashion-ритейлер Lime планирует к концу года открыть свой магазин на месте флагмана Nike на Кузнецком Мосту, 14, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. В пресс-службе Lime подтвердили, что будут арендовать этот магазин, добавив, что точная дата открытия пока неизвестна.

Здание на Кузнецком Мосту, 14, построено в 1903 г. и имеет статус объекта культурного наследия. Его площадь составляет почти 3000 кв. м. С середины 1940-х гг. по 2002 г. в нем размещался Общесоюзный дом моделей одежды, затем магазин одежды премиум-класса Podium concept store – до 2016 г. В начале 2017 г. на этом месте открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе (самый большой магазин в мире, NikeTown, находится в Лондоне), заняв пять этажей из семи. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас здание принадлежит ООО «Дэнир», контролируемому Раисой Деминой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных