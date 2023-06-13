Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Цены на газ в Азии вновь стали премиальными

Такая ситуация может сохраняться до начала отопительного сезона
Василий Милькин
PAN YULONG / Xinhua via AFP

ВАзии по итогам мая установились стабильные премии к цене на газ по отношению к рынку ЕС, которые колебались в диапазоне от $10 до $80 на 1000 куб. м. В начале июня эта тенденция усилилась: премия достигла $90 на 1000 куб. м, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных хаба TTF в Нидерландах и индекса цен на газ в Азии Platts.

Стоимость газа на азиатском рынке начала опережать цены в Европе в начале мая, после того как топливо продолжило дешеветь в ЕС. Как писали «Ведомости», 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м. 18 мая котировки опустились ниже $350, а 25 мая – ниже $300 впервые с января 2021 г. В конце декабря 2022 г. 1000 куб. м на TTF продавалась по $800.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных