Цены на газ в Азии вновь стали премиальными

Стоимость газа на азиатском рынке начала опережать цены в Европе в начале мая, после того как топливо продолжило дешеветь в ЕС. Как писали «Ведомости», 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м. 18 мая котировки опустились ниже $350, а 25 мая – ниже $300 впервые с января 2021 г. В конце декабря 2022 г. 1000 куб. м на TTF продавалась по $800.