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Что будет с российским бизнесом: смотрите в основной день ПМЭФа

Трансляция сессии ВЭБ.РФ – на сайте «Ведомостей»
Ведомости
Фотохост-агентство РИА Новости

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет сессия о будущем российского бизнеса, организованная ВЭБ.РФ. Об этом сообщает его пресс-служба.

Участвовать в дискуссии будут глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие представители бизнеса. К примеру, президент группы «Альянс» Муса Бажаев, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Основатель Positive Technologies Юрий Максимов и гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев также присоединятся к обсуждению.

Во время дискуссии пойдет речь о том, как долго «традиционный» бизнес сможет обеспечивать экономическое процветание страны, есть ли потенциал у высокотехнологичного сектора экономики сегодня, эффективно ли используется материальный и человеческий капитал России и т. д.

Трансляцию можно смотреть на сайте «Ведомостей» с 9.45 утра 16 июня – в основной день ПМЭФа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных