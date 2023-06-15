Что будет с российским бизнесом: смотрите в основной день ПМЭФа

Что будет с российским бизнесом: смотрите в основной день ПМЭФаТрансляция сессии ВЭБ.РФ – на сайте «Ведомостей»
Участвовать в дискуссии будут глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие представители бизнеса. К примеру, президент группы «Альянс» Муса Бажаев, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Основатель Positive Technologies Юрий Максимов и гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев также присоединятся к обсуждению.
Во время дискуссии пойдет речь о том, как долго «традиционный» бизнес сможет обеспечивать экономическое процветание страны, есть ли потенциал у высокотехнологичного сектора экономики сегодня, эффективно ли используется материальный и человеческий капитал России и т. д.
Трансляцию можно смотреть на сайте «Ведомостей» с 9.45 утра 16 июня – в основной день ПМЭФа.