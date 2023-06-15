Что будет с российским бизнесом: смотрите в основной день ПМЭФа

Во время дискуссии пойдет речь о том, как долго «традиционный» бизнес сможет обеспечивать экономическое процветание страны, есть ли потенциал у высокотехнологичного сектора экономики сегодня, эффективно ли используется материальный и человеческий капитал России и т. д.