Суды начали включать в таможенную стоимость импорта все выплаты иностранным брендам

В последние два года судебная практика по этому вопросу складывалась по-разному: часть судей были на стороне компаний, часть – на стороне таможен, но подход таможенных органов и судов уверенно движется в сторону расширительного толкования норм таможенного кодекса ЕАЭС, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. По его словам, если раньше практика ограничивалась добавлением к таможенной стоимости только роялти за товарные знаки на ввозимых товарах, то теперь под таможенные проверки попали ноу-хау, другие нематериальные активы и даже дивиденды.