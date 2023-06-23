Суды начали включать в таможенную стоимость импорта все выплаты иностранным брендам

Суды начали включать в таможенную стоимость импорта все выплаты иностранным брендамЭто позволяет пополнять бюджет, поясняют эксперты
Российские суды начали все чаще поддерживать позицию ФТС о доначислении сотен миллионов рублей российским «дочкам» иностранных брендов. Последний такой пример – ушедший из России бренд Massimo Dutti, который пытался оспорить в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области доначисление Балтийской таможней 180 млн руб.
Таможенники посчитали, что в таможенную стоимость товаров должно быть включено вознаграждение материнской компании ITX Merken B.V. (входит в испанскую группу Inditex) не только за использование товарного знака Massimo Dutti, как поступил российский ритейлер ООО «Массимо Дутти», но и за ноу-хау, программное обеспечение, вебсайт, коммерческое обозначение и дивиденды. До недавних пор компании уменьшали таможенную стоимость товаров на сумму таких платежей. В случае с этим ритейлером это была ставка 22 млн руб./мес.
Суд 15 июня поддержал Балтийскую таможню. Этот орган и Inditex не ответили на запросы.
Massimo Dutti – один из брендов Inditex, которая в 2022 г. объявила сначала о приостановке работы в России, а затем об уходе с российского рынка. Часть ее активов купила ближневосточная Daher Group. С мая ООО «Массимо Дутти», по данным «СПАРК-Интерфакс», находится в стадии ликвидации. Выручка юрлица в прошлом году сократилась в 4,5 раза до 3,8 млрд руб., а чистый убыток составил 875 млн руб. против чистой прибыли в 2,98 млрд руб. в 2021 г.
Тренд на доначисление основан на концепции, что уплата роялти по закупаемым за рубежом товарам представляет собой расход на этот товар, говорит партнер юридической компании «Центральный округ» Николай Андреев. В таком случае, продолжает юрист, суммы роялти и иных платежей, связанных с его приобретением, должны быть учтены в его таможенной стоимости.
По его словам, некоторые эксперты придерживаются мнения, что таможня, а вслед за нею суды, таким образом пытаются переквалицировать роялти в дивиденды, которые выводятся за рубеж в пользу материнских компаний. Но, на взгляд Андреева, увеличение размера таможенных платежей – это скорее способ наполнить казну.
В последние два года судебная практика по этому вопросу складывалась по-разному: часть судей были на стороне компаний, часть – на стороне таможен, но подход таможенных органов и судов уверенно движется в сторону расширительного толкования норм таможенного кодекса ЕАЭС, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. По его словам, если раньше практика ограничивалась добавлением к таможенной стоимости только роялти за товарные знаки на ввозимых товарах, то теперь под таможенные проверки попали ноу-хау, другие нематериальные активы и даже дивиденды.
Коренное изменение практики Кирильченко связывает с позицией Верховного суда (ВС), высказанной им при рассмотрении таможенных споров с участием компаний Bershka, Pull&Bear и Chanel в 2022 г. ВС тогда обратил внимание на то, что иностранные группы компаний могут манипулировать ценами внутри группы, что искажает действительную экономическую ценность и действительную таможенную стоимость товаров. Суд разрешил таможенным органам при таких обстоятельствах добавлять к ввозной цене товаров лицензионные платежи за интеллектуальную собственность и дивиденды, пояснил юрист.
Кирильченко известно, что таможенные органы ведут активные проверки компаний в этом направлении. Прежде всего, по его словам, это дочерние структуры иностранных брендов на территории России. Но, как отметил юрист, суды не всегда считают, что цена подвергается манипулированию со стороны иностранных групп. В этих случаях они отказывают таможенникам в увеличении таможенной стоимости на сумму нематериальных активов. Правда, таких случаев становится все меньше, говорит Кирильченко.
Продавцам брендовых вещей, а также любым франшизам, закупающим у своих партнеров-правообладателей продукцию за рубежом, придется быть готовыми к повышению таможенной стоимости на такую продукцию, заключает Андреев.
«Ведомости» также отправили запрос в пресс-службу ФТС.