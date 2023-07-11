РЖД скорректировала программу модернизации БАМа и Транссиба

РЖД скорректировала программу модернизации БАМа и ТранссибаИнвестиции на втором этапе проекта и в начале третьего этапа проекта превысят 1,5 трлн рублей
РЖД скорректировала программу модернизации Восточного полигона (БАМ и Транссиб), сообщил на брифинге замгендиректора госкомпании Андрей Макаров. Общая стоимость второго этапа программы достигнет примерно 1,1 трлн руб. со сроком завершения в 2025 г. Третий этап предполагает разделение на три подэтапа. На реализацию первого из них понадобится еще более 460 млрд руб. Но деньги из бюджета и ФНБ на эти работы пока не заложены.
По словам Макарова, вложения 1,1 трлн руб. рассчитаны до конца 2025 г. для строительства 280 объектов. Второй этап рассчитан до 2024 г., но после завершения основных работ часть средств пойдет на завершающие – например, на строительство выемок, откосов, канав, добавил топ-менеджер. Он напомнил, что провозные способности Восточного полигона после завершения второго этапа модернизации составят 180 млн т в год.