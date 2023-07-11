РЖД скорректировала программу модернизации БАМа и Транссиба

РЖД скорректировала программу модернизации Восточного полигона (БАМ и Транссиб), сообщил на брифинге замгендиректора госкомпании Андрей Макаров. Общая стоимость второго этапа программы достигнет примерно 1,1 трлн руб. со сроком завершения в 2025 г. Третий этап предполагает разделение на три подэтапа. На реализацию первого из них понадобится еще более 460 млрд руб. Но деньги из бюджета и ФНБ на эти работы пока не заложены.