На рейсах «Аэрофлота» после заявления Володина будут подавать вина Краснодарского края

«Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях. Фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву», – заявил Алтухов на пленарном заседании в четверг. Депутат предложил обратиться к правительству для изменения соответствующих нормативно-правовых актов.