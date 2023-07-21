На рейсах «Аэрофлота» после заявления Володина будут подавать вина Краснодарского края
Компания «Аэрофлот» обновит винную карту – пассажирам будут предлагать вино из Краснодарского края. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе авиакомпании. Новые марки появятся в бизнес-классе уже в августе.
В списке оказались красные сухие вина «Арена Геленджик-Криница-Бетта» и «Южный лес Дивноморское», белые сухие «Холодный туман Дивноморское» и «Солнечный ветер Дивноморское», а также игристое вино «Шато Тамань Select Blanc Brut». Отмечается, что пассажиры эконом-класса уже могут попробовать красное сухое «Красностоп Анчелотта», а в ближайшее время появится и белое сухое «Пино Гриджо Анима Аристов».
«Поставщик был определен ранее в ходе открытой конкурсной процедуры. Один из ведущих российских производителей, чье вино предлагается на рейсах “Аэрофлота” – “Усадьба Дивноморское”. Терруар винодельни расположен в самой южной части Краснодарского края – в Геленджике», – рассказали в представительстве.
Авиакомпания отмечает, что поддерживает отечественного производителя и постоянно расширяет ассортимент российских вин на борту.
20 июля спикер Государственной думы Вячеслав Володин поддержал инициативу члена думского комитета по экономической политике Сергея Алтухова о введении запрета на продвижение и продажу вина из недружественных стран в зонах общепита и объектах транспорта.
«Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях. Фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву», – заявил Алтухов на пленарном заседании в четверг. Депутат предложил обратиться к правительству для изменения соответствующих нормативно-правовых актов.
Володин в свою очередь отметил, что государственные компании и корпорации должны «всемерно» содействовать поддержке российского товаропроизводителя. Он уточнил, что возможность выбора должна быть, но там, где «у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать».