Дальнему Востоку не хватило электроэнергии для экспорта

По данным ведомства, в начале августа в России был зафиксирован «целый ряд максимумов» потребления мощности. Они наблюдались в объединенных энергосистемах (ОЭС) Северо-Запада, Средней Волги, Юга и в нескольких территориальных энергосистемах. В европейской части России был достигнут новый летний рекорд потребления – 132 ГВт, что на 5,7 ГВт больше предыдущего максимума 2022 г. (зимний рекорд от 10 января 2023 г. значительно выше – 163,52 ГВт). На 1 января 2023 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России, по данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), составила 247,6 ГВт.