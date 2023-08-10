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Дальнему Востоку не хватило электроэнергии для экспорта

Аномальная жара начала августа привела к ограничению поставок электричества в Китай
Александр Волобуев Василий Милькин
«Дальневосточная генерирующая компания»

Экстремальная жара в России и рост потребления электроэнергии вынудили энергетиков ограничить экспорт электричества в Китай с Дальнего Востока. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Минэнерго со ссылкой на заявление министра Николая Шульгинова. Оно было сделано по итогам совещания о работе Единой энергосистемы (ЕЭС) России.

По данным ведомства, в начале августа в России был зафиксирован «целый ряд максимумов» потребления мощности. Они наблюдались в объединенных энергосистемах (ОЭС) Северо-Запада, Средней Волги, Юга и в нескольких территориальных энергосистемах. В европейской части России был достигнут новый летний рекорд потребления – 132 ГВт, что на 5,7 ГВт больше предыдущего максимума 2022 г. (зимний рекорд от 10 января 2023 г. значительно выше – 163,52 ГВт). На 1 января 2023 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России, по данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), составила 247,6 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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