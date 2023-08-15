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Пакистан просит скидок на новые поставки нефти из России

Экспорт в эту страну может кратно вырасти, считают эксперты
Василий Милькин Дарья Савенкова
Российская нефть интересна Пакистану прежде всего из-за ее цены / Akhtar Soomro / REUTERS

Пакистанская нефтеперерабатывающая компания Pakistan Refinery Limited (PRL) намерена продолжить импорт и переработку нефти из России. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Захид Мир, слова которого приводит пакистанское издание The News.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры о новой сделке по поставке российской нефти. По словам Мира, PRL снова будет перерабатывать российскую сырую нефть, «когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях». Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее уточнял, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов в Пакистан будет производиться в валютах дружественных стран, а скидки на сырье Россия будет предоставлять «одинаково для всех на коммерческой основе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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