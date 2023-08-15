Пакистан просит скидок на новые поставки нефти из России

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры о новой сделке по поставке российской нефти. По словам Мира, PRL снова будет перерабатывать российскую сырую нефть, «когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях». Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее уточнял, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов в Пакистан будет производиться в валютах дружественных стран, а скидки на сырье Россия будет предоставлять «одинаково для всех на коммерческой основе».