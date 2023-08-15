Пакистан просит скидок на новые поставки нефти из России

Пакистан просит скидок на новые поставки нефти из РоссииЭкспорт в эту страну может кратно вырасти, считают эксперты
Пакистанская нефтеперерабатывающая компания Pakistan Refinery Limited (PRL) намерена продолжить импорт и переработку нефти из России. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Захид Мир, слова которого приводит пакистанское издание The News.
Он добавил, что сейчас ведутся переговоры о новой сделке по поставке российской нефти. По словам Мира, PRL снова будет перерабатывать российскую сырую нефть, «когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях». Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее уточнял, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов в Пакистан будет производиться в валютах дружественных стран, а скидки на сырье Россия будет предоставлять «одинаково для всех на коммерческой основе».
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