Рынок индустрии виртуальных мероприятий к 2031 году составит $1 трлн

«Тогда происходит цифровая подмена человека – все данные, банковские счета и прочее будут связаны с другим человеком. Также возможна ситуация «импликации», когда данные двух или более человек сольются в один массив или, наоборот, разделятся на несколько разных», – добавляет он. Ковидные ограничения оказали серьезное влияние на виртуализацию общества, считает эксперт. При этом они дали бурный рост службам доставки, онлайн-магазинам и прочим виртуальным услугам. Каждая из этих услуг так или иначе использует массив данных о человеке и тот самый идентификатор, который связывает человека и его данные, заключил Терелянский.