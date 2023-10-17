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«36,6» приобрела аптечную сеть «Лекоптторг & Родник здоровья»

Это одна из крупнейших сделок на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

«Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») закрыла сделку по покупке аптечной сети «Лекоптторг & Родник здоровья». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к ее участникам. В системе «СПАРК-Интерфакс» изменения пока не отражены, но информацию о закрытии сделки подтвердил генеральный директор «36,6» Александр Кузин.

По его словам, в периметр сделки вошли 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Точки продолжат работать под прежними брендами, уточнил Кузин. Сеть пользуется популярностью у потребителей из-за низкой стоимости продукции и широкого выбора ассортимента, объясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Поэтому неудивительно, что после слияния с «36,6» ее точки продолжат работу под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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