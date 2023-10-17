«36,6» приобрела аптечную сеть «Лекоптторг & Родник здоровья»

По его словам, в периметр сделки вошли 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Точки продолжат работать под прежними брендами, уточнил Кузин. Сеть пользуется популярностью у потребителей из-за низкой стоимости продукции и широкого выбора ассортимента, объясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Поэтому неудивительно, что после слияния с «36,6» ее точки продолжат работу под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей.