Фонд совладельца «Вкусвилла» и его партнеров инвестировал в сеть «Семь семян»

До сих пор продукция «Семи семян» продавалась либо в онлайне, либо в сторонних сетевых магазинах. Инвестиций первого раунда хватило на запуск четырех магазинов новой сети. Затраты, с учетом формирования товарного запаса, ремонта, обучения персонала, адаптации IT-систем и проч., могли составить около 60–70 млн руб., подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Всего, по словам представителей сторон, сеть на деньги «Тилтех капитала» намерена открыть, как минимум, 30 офлайновых магазинов в Москве, Подмосковье и соседних областях. Исходя из подсчетов Бурмистрова, открытие всех 30 магазинов обойдется компании в 450–525 млн руб. Когда пройдет второй раунд инвестиций – стороны не сообщают.