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Фонд совладельца «Вкусвилла» и его партнеров инвестировал в сеть «Семь семян»

На его деньги компания планирует открыть около 30 магазинов по продаже товаров для сада
Маргарита Соболь
t.me/sem_semyan

Компания «Семь семян», развивающая онлайн-супермаркет товаров для сада и дачи и собственное производство садового инвентаря, запустила сеть офлайновых магазинов в Москве на инвестиции «Тилтех капитала», рассказал «Ведомостям» представитель фонда. Это подтвердил совладелец «Семи семян» Федор Ширяев, по словам которого первый раунд инвестиций от «Тилтех капитала» его компания привлекла в начале года. Объем вложений Ширяев не раскрыл.

До сих пор продукция «Семи семян» продавалась либо в онлайне, либо в сторонних сетевых магазинах. Инвестиций первого раунда хватило на запуск четырех магазинов новой сети. Затраты, с учетом формирования товарного запаса, ремонта, обучения персонала, адаптации IT-систем и проч., могли составить около 60–70 млн руб., подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Всего, по словам представителей сторон, сеть на деньги «Тилтех капитала» намерена открыть, как минимум, 30 офлайновых магазинов в Москве, Подмосковье и соседних областях. Исходя из подсчетов Бурмистрова, открытие всех 30 магазинов обойдется компании в 450–525 млн руб. Когда пройдет второй раунд инвестиций – стороны не сообщают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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