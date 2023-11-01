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Минэнерго прогнозирует завоевание Россией трети рынка СПГ

Но эксперты назвали эти планы завышенными
Дарья Савенкова Василий Милькин
Сергей Красноухов / ТАСС

Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. может вырасти до 30% с текущих 7%. Об этом заявил 31 октября на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023) первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника, такие планы рассматриваются при подготовке Энергетической стратегии России на период до 2050 г.

«Большой упор [в проекте энергостратегии] делается на СПГ-сегмент. У нас цель – 100 млн т СПГ к 2030 г., и мы рассчитываем к 2035 г. занять до 30% мирового рынка», – пояснил Сорокин (цитата по «Прайму»). Ранее в Минэнерго и правительстве оценивали потенциал роста доли России на мировом рынке СПГ до 20–25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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