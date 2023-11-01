Минэнерго прогнозирует завоевание Россией трети рынка СПГ

Минэнерго прогнозирует завоевание Россией трети рынка СПГНо эксперты назвали эти планы завышенными
Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. может вырасти до 30% с текущих 7%. Об этом заявил 31 октября на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023) первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника, такие планы рассматриваются при подготовке Энергетической стратегии России на период до 2050 г.
«Большой упор [в проекте энергостратегии] делается на СПГ-сегмент. У нас цель – 100 млн т СПГ к 2030 г., и мы рассчитываем к 2035 г. занять до 30% мирового рынка», – пояснил Сорокин (цитата по «Прайму»). Ранее в Минэнерго и правительстве оценивали потенциал роста доли России на мировом рынке СПГ до 20–25%.
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