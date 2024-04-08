ЕС закончил отопительный сезон с рекордными запасами газа

Объем топлива в ПХГ оказался на 4 млрд куб. м, или на 6,6%, больше, чем в конце предыдущего отопительного сезона. Таким образом, был побит рекорд прошлого года (тогда объем запасов газа также был максимальным). Уровень заполненности европейских ПХГ на конец отопительного сезона 2023/24 г. составил 58,3%.