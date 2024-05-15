Биржа СПбМТСБ кратно увеличила штраф для недобросовестных участников торгов

В конце января 2024 г. на работу торговых роботов на бирже также жаловался гендиректор независимой сети АЗС «Нефтьмагистраль» Александр Ерастов. В его письме в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ говорилось, что компания с 12 января не могла купить ни одного лота бензинов АИ-92 и АИ-95 на некоторых базисах в Центральной России, сообщали «РИА Новости». Сразу после торгов компания получала предложения от трейдеров о покупке бензина с премией к биржевой цене.