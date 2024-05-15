Биржа СПбМТСБ кратно увеличила штраф для недобросовестных участников торгов

Биржа СПбМТСБ кратно увеличила штраф для недобросовестных участников торговПопытки манипулирования рынком чаще всего фиксируются при торговле нефтепродуктами
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) повысила максимальный размер штрафов для участников торгов за нарушения правил в пять раз до 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба биржи.
Соответствующие изменения правил торгов, следует из сообщения, были утверждены советом директоров СПбМТСБ 20 февраля этого года, вступили в силу 9 апреля и будут назначаться за нарушения, допущенные, начиная с этой даты. Объявление об этом появилось на сайте биржи поздно вечером 14 мая.
Управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ Наталия Яковенко пояснила «Ведомостям», что, по результатам проведенного анализа, недобросовестные торговые практики неоднократно применяют «одни и те же участники рынка». Поэтому СПбМТСБ, по ее словам, и решила увеличить размер штрафа.
По ее словам, новая мера будет «заградительной» – окажет эффективное противодействие нарушению правил организованных торгов и кодекса профессиональной этики их участников.
Согласно правилам биржи, штрафуют участников торгов, нарушивших требования законов, нормативных актов ЦБ, правил организованных торгов и других внутренних документов СПбМТСБ. Также штраф взимается за нарушения «норм этического поведения» участников торгов и их клиентов, в том числе за использование недобросовестных торговых практик, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на бирже договорам и т. д.
Чаще всего нарушения, по словам Яковенко, регистрируются в секции «Нефтепродукты» – с начала года биржа зафиксировала 77 случаев.
Чаще всего, по словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, при торговле на бирже фиксируются такие нарушения, как манипулирование ценами, недостоверное предоставление информации, использование инсайдерской информации и проведение согласованных действий «для искажения результатов торгов». «Недобросовестное поведение может существенно искажать общую картину рынка, делая его менее привлекательным для участников, и негативно влиять на общую экономическую эффективность [биржевой торговли]», – уточняет он.
По словам Кабакова, такие нарушения подрывают доверие инвесторов к рынку и могут приводить к потере ликвидности, повышению волатильности и снижению общей прозрачности рыночных операций.
ФАС ранее сообщала о возможных случаях манипулирования рынком после резкого роста оптовых цен на бензин на бирже в январе 2024 г. По данным СПбМТСБ, в течение января биржевая стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 29% до 50 833 руб./т, АИ-95 – на 27,5% до 54 005 руб./т.
В начале февраля ФАС предупреждала, что совместно с СПбМТСБ проверит поведение участников торгов в январе на фоне создавшейся волатильности. Ведомство подчеркивало, что с 1 февраля изменились критерии, по которым биржа выявляет недобросовестную торговую практику, в том числе для борьбы с торговыми роботами.
Признаком нарушения теперь считается «систематическая подача заявок на покупку товара в период менее 1 секунды». Другим признаком нарушения стало заключение договоров по заявкам, которые предполагают покупку топлива в объеме от 300 т и от 35% всего объема реализации за одну торговую сессию. За такие действия трейдеров могут временно отстранять от биржевых торгов.
В конце января 2024 г. на работу торговых роботов на бирже также жаловался гендиректор независимой сети АЗС «Нефтьмагистраль» Александр Ерастов. В его письме в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ говорилось, что компания с 12 января не могла купить ни одного лота бензинов АИ-92 и АИ-95 на некоторых базисах в Центральной России, сообщали «РИА Новости». Сразу после торгов компания получала предложения от трейдеров о покупке бензина с премией к биржевой цене.
Источник «Ведомостей» среди участников биржевых торгов пояснил, что вместо повышения штрафов для игроков рынка биржа могла бы ограничивать технические возможности трейдеров манипулировать рынком через свое программное обеспечение. Но сделать это сейчас невозможно, так как серверы СПбМТСБ устарели, констатирует он.
Резкое увеличение штрафов – классический инструмент дисциплинирования участников торгов, который в большинстве случаев считается эффективным средством предотвращения нарушений, отмечает Кабаков. По его мнению, увеличение штрафов до 1 млн руб. послужит сдерживающим фактором для участников торгов и заставит их соблюдать правила биржи.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что повышение штрафов «лишь немного» снизит активность торговых роботов некоторых участников рынка, но остальные компании продолжат манипулировать ценами, «выступая единым фронтом». Этот эффект может сохраняться до следующего ограничения со стороны биржи, добавил он.
В 2023 г. оборот СПбМТСБ по всем торговым секциям (всем товарам) вырос на 21% год к году до 1,8 трлн руб., а количество участников торгов и их клиентов – на 18% до 6305. Основным для биржи является рынок нефтепродуктов: его оборот в 2023 г. вырос на 15% к 2022 г. до 1,6 трлн руб., а объем торгов – более чем на 6% до 31 млн т. Также биржа проводит торги нефтью, природным газом, сжиженными углеводородными газами (СУГ), лесом, удобрениями, углем, арматурой, сахаром, сухим обезжиренным молоком и др.