Общественники предложили защитить законом сельскохозяйственных животных

В ноябре 2023 г. председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию общественной палаты (ОП) Елена Шаройкина рассказывала «Ведомостям», что в России появится концепция об ответственном отношении к животным. Отмечалось, что документ позволит описать все, что связано со взаимодействием с животным миром (от безнадзорных и домашних до сельскохозяйственных и диких животных), но не затрагивается профильным законом. По мнению Шаройкиной, при принятии концепции на федеральном уровне ряд законов будет приведен в соответствие с ней. На тот момент предлагать тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными не планировалось.