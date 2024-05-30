Общественники предложили защитить законом сельскохозяйственных животных

Общественники предложили защитить законом сельскохозяйственных животныхМинсельхоз призывает не забывать об экономических факторах и учитывать мнение бизнеса
Зоозащитники выступили с предложением закрепить на законодательном уровне защиту животных в сельском хозяйстве. Представители Минсельхоза, предприниматели и общественники обсудили тему на круглом столе «Как интегрировать принципы ответственного отношения к животным в сельское хозяйство?», который прошел в Общественной палате РФ.
Пробелы в законодательстве
Закон «Об ответственном обращении с животными» действует в России с 2018 г., но он не распространяется на сельскохозяйственных животных. В российском животноводстве ежегодно задействовано около 3 млрд животных, обращение с которыми не регулируется. Это дает владельцам предприятий возможность использовать мучительные для животных формы содержания и убийства. Общественники считают, что их необходимо включить под защиту этого закона.
На сегодняшний день в России готовится единая федеральная концепция о формировании в обществе ответственного отношения к животным, включая сельскохозяйственных. Принципы концепции в этой части будут сформулированы рабочей группой во главе с организацией «Голоса за животных».
Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев напомнил, что в Конституцию России была внесена поправка об ответственном отношении к животным, но в профильном законе все еще существует целый ряд пробелов. По его словам, при формулировании принципов ответственного обращения с сельскохозяйственными животными, необходимо избегать крайностей и опираться на духовно-нравственные принципы.
Проблемы животных и людей
Председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева представила на круглом столе обзор условий содержания, жестоких практик обращения и убоя животных. Были отмечены такие моменты как лишение животных минимальной двигательной активности, отсутствие обезболивания при манипуляциях, убой без оглушения. Агеева также отметила недостаточный контроль за процессом убоя животных, вследствие чего их часто отправляют на ошпарку, разделывание или сжигание при АЧС еще живыми.
По словам кандидата биологических наук, эксперта Ильи Злобина, современное высокоинтенсивное производство приводит к стрессу для животных и падению их иммунитета. В симбиозе с высокой скученностью это делает животных более уязвимыми к заболеваниям. На предприятиях с болезнями животных борются с помощью чрезмерного использования антибиотиков. Злобин подчеркнул, что при повышении благополучия животных снизятся заболеваемость и риски для человека, как убытки для предприятий.
Ветеринарный врач – консультант по крупному рогатому скоту, технолог в области животноводства Эльвира Фадеева назвала проблему антибиотикорезистентности очень серьезной, поскольку продукты едят и дети.
Необходимость поправок в закон
Депутат думы Хабаровского края Наталья Коваленко заявила о намерении внести на рассмотрение Госдумы инициативу по включению сельхозживотных в закон.
По ее словам, поправки нужно внести конкретно в закон об ответственном обращении, а не в ветеринарные правила. В последних нет формулировки о повышении благополучия и здоровья животных – речь лишь о безопасности для человека. В связи с этим отклоняются многие предложения по улучшению условий животных.
«Внесение положений, устанавливающих базовые требования к содержанию животных, в профильный закон будет основанием для внесения изменений в ветправила и другие нормативно-правовые акты. Это закроет пробел в законодательстве и создаст правовые основания для предотвращения жестокости», – сказала Коваленко.
По словам начальника отдела ветеринарного законодательства Минсельхоза РФ Ярославы Аникеевой, министерство стремится учесть интересы всех сторон при разработке нормативно-правовых актов. Но регулирующие органы согласуют проекты ветеринарных правил с учетом экономических факторов. По ее словам, приходится учитывать и мнение бизнеса. Когда речь заходит об изменении условий содержания животных, возникает проблема необходимости переустройства комплексов большинством предприятий, которые работают давно и приносят значительный процент продукции. Это ведет к большим расходам и влияет на конечных потребителей, так как в стоимость продукции включается стоимость содержания животных. При этом Аникеева добавила, что «Минсельхоз всегда готов к диалогу».
В ноябре 2023 г. председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию общественной палаты (ОП) Елена Шаройкина рассказывала «Ведомостям», что в России появится концепция об ответственном отношении к животным. Отмечалось, что документ позволит описать все, что связано со взаимодействием с животным миром (от безнадзорных и домашних до сельскохозяйственных и диких животных), но не затрагивается профильным законом. По мнению Шаройкиной, при принятии концепции на федеральном уровне ряд законов будет приведен в соответствие с ней. На тот момент предлагать тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными не планировалось.