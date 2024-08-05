Biogen подала иск против «Генериума» из-за дженерика спинразы

Biogen подала иск против «Генериума» из-за дженерика спинразыАмериканская компания заявила о нарушении патента, в российской с этим не согласны
Американская биофармацевтическая компания Biogen подала иск в Арбитражный суд Москвы против отечественной биотехнологической компании «Генериум» и Минздрава России, третьим лицом выступает Роспатент. Соответствующее исковое заявление зарегистрировано 25 июля, его содержание пока не опубликовано, следует из электронной базы суда. Как заявил «Ведомостям» сотрудник европейского представительства Biogen, в иске американская компания утверждает, что дженерик спинразы от «Генериума» (зарегистрирован Минздравом 15 апреля под брендом лантесенс) нарушает российский патент № 2793459.
Спинраза (международное непатентованное наименование – нусинерсен) – один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Стоимость спинразы от Biogen за упаковку в России – 5,1 млн руб., лантесенс от «Генериума» на четверть дешевле – 3,9 млн руб., следует из базы решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Лекарства на основе нусинерсена входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.