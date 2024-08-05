Biogen подала иск против «Генериума» из-за дженерика спинразы

Спинраза (международное непатентованное наименование – нусинерсен) – один из самых дорогих препаратов в мире, применяется для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Стоимость спинразы от Biogen за упаковку в России – 5,1 млн руб., лантесенс от «Генериума» на четверть дешевле – 3,9 млн руб., следует из базы решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Лекарства на основе нусинерсена входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.