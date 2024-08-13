Группа «Аэрофлот» в июле существенно снизила темпы роста перевозок

Группа «Аэрофлот» в июле существенно снизила темпы роста перевозокОна работает на пределе своих возможностей из-за нехватки флота
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») в июле 2024 г. перевезла 5,8 млн пассажиров, что на 15% больше в сравнении с июлем прошлого года. Об этом сообщила 13 августа пресс-служба головной компании группы.
При этом динамика роста объема перевозок замедлятся. В июне он составил 20% в годовом выражении, в мае – 22%.
В июле на внутренних линиях группой «Аэрофлот» обслужено 4,7 млн пассажиров (+12% год к году), на международных направлениях – 1,2 млн (+29%). Занятость кресел на рейсах группы за отчетный месяц была на уровне 92,5% (+1,9 п. п.).
По итогам семи месяцев пассажиропоток группы составил 31,2 млн человек – на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них по России было перевезено 24 млн пассажиров (+15%), по международным маршрутам – 5 млн (+43%).
Перевозки пассажиров «Аэрофлотом», головной авиакомпанией группы, в июле 2024 г. выросли на 15% до 3,1 млн человек. У нее также заметно снизились темпы увеличения объемов перевозок. В июне к июню 2023 г. рост составлял 20%, а в мае – 25%. За семь месяцев авиакомпания перевезла 17,1 млн пассажиров, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них на внутренних направлениях было обслужено 12,1 млн человек, на международных – 5 млн человек.
Детальных данных по авиакомпаниям «Россия» и «Победа» в релизе не приводится.
В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее, («Ведомости» писали об этом 30 июля). Из финансовой отчетности следует, что перевозчик вышел на полугодовую прибыль по РСБУ впервые с 2017 г. Рост финансовых показателей в авиакомпании объяснили увеличением интенсивности полетов.
Первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин пояснял, что полученная прибыль позволит обеспечить финансирование программы по закупке запчастей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности парка самолетов, а также пойдет на импортозамещение цифровых систем авиакомпании. Сейчас авиакомпания «Аэрофлот» эксплуатирует 171 воздушное судно (ВС), все иностранного производства. Всего парк группы насчитывает 349 ВС, из них 78 самолетов российского производства Superjet 100 (находятся у «России»).
Позитивные результаты достигнуты практически без увеличения численности флота группы «Аэрофлот», отмечает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. По его оценкам, средний «налет» по парку ВС группы вырос на 14% по итогам июля и на 18% по результатам семи месяцев, также увеличилась занятость пассажирских кресел. «Возможности дальнейшего наращивания налета упираются в технические особенности флота и его обслуживания, а процент занятости кресел близок к возможному пределу», – объясняет собеседник. По его мнению, дальнейший рост пассажиропотока возможен «исключительно за счет наращивания флота». «Перевозчики зависят от российского авиапрома, от которого ни в этом, ни в следующем годах новых самолетов не ожидается», – констатирует Шатилин.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев также считает, что российские авиакомпании уже «близки к потолку» объемов пассажирских перевозок. По его мнению, сохранить положительную динамику пассажиропотока группе «Аэрофлот» поможет расширение парка самолетов и «мокрый лизинг» ВС, который позволит брать в аренду самолеты вместе с экипажем.
Эффект высокой базы прошлого года и рост цен на авиабилеты в высокий сезон могли оказать сдерживающий эффект на месячную динамику в июле, добавляет старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева. Замедление темпов роста пассажиропотока «Аэрофлота» связано с эффектом высокой базы в прошлые годы, соглашается Пантелеев.
Кулиева также обращает внимание на высокую конкуренцию между разными видами транспорта – в частности, между авиацией и поездами на маршрутах средней дальности (до 3000 км). Этот фактор, по ее словам, оказывает определенное давление на объемы авиаперевозок. На дальнейшую динамику пассажиропотока будут влиять скорость замещения отечественными ВС парков авиакомпаний и программы субсидирования авиаперевозок, полагает Кулиева.