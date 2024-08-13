Группа «Аэрофлот» в июле существенно снизила темпы роста перевозок

Перевозки пассажиров «Аэрофлотом», головной авиакомпанией группы, в июле 2024 г. выросли на 15% до 3,1 млн человек. У нее также заметно снизились темпы увеличения объемов перевозок. В июне к июню 2023 г. рост составлял 20%, а в мае – 25%. За семь месяцев авиакомпания перевезла 17,1 млн пассажиров, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них на внутренних направлениях было обслужено 12,1 млн человек, на международных – 5 млн человек.