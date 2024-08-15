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Бюджету обещают экономию в 15 млрд рублей за счет расширения списка ЖНВЛП

Фармкомпании в 2022–2024 годах лоббировали внесение в перечни для госзакупок 56 препаратов
Анна Киселева
В перечень ЖНВЛП входит более 820 международных непатентованных наименований и более 5000 брендов, которые могут выпускаться в разных формах/ Евгений Разумный / Ведомости

Включение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в список дорогостоящих лекарственных препаратов (14 высокозатратных нозологий – 14ВЗН) дополнительных 56 лекарств позволит экономить более 15 млрд руб. бюджетных средств в год. Фармкомпании подавали заявки на внесение этих средств в оба перечня с 2022 по 2024 г. Такие расчеты провели аналитики консалтинговой компании «Право на здоровье» в исследовании «Актуализация необходимости расширения перечней ЖНВЛП и ВЗН» (есть у «Ведомостей»).

Исследование проведено на основе 30 глубинных интервью с представителями служб главных внештатных специалистов и организаторами здравоохранения (более половины опрошенных), независимыми экспертами в области фармакоэкономики, а также по данным госзакупок, анкетирования фармкомпаний и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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