Бюджету обещают экономию в 15 млрд рублей за счет расширения списка ЖНВЛП

Бюджету обещают экономию в 15 млрд рублей за счет расширения списка ЖНВЛПФармкомпании в 2022–2024 годах лоббировали внесение в перечни для госзакупок 56 препаратов
Включение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в список дорогостоящих лекарственных препаратов (14 высокозатратных нозологий – 14ВЗН) дополнительных 56 лекарств позволит экономить более 15 млрд руб. бюджетных средств в год. Фармкомпании подавали заявки на внесение этих средств в оба перечня с 2022 по 2024 г. Такие расчеты провели аналитики консалтинговой компании «Право на здоровье» в исследовании «Актуализация необходимости расширения перечней ЖНВЛП и ВЗН» (есть у «Ведомостей»).
Исследование проведено на основе 30 глубинных интервью с представителями служб главных внештатных специалистов и организаторами здравоохранения (более половины опрошенных), независимыми экспертами в области фармакоэкономики, а также по данным госзакупок, анкетирования фармкомпаний и т. д.