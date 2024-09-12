Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений еще на полгода

Вместе с производством растет и экспорт. Согласно данным отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), объем поставок за рубеж карбамида за шесть месяцев вырос до 4,6 млн т (+23% к уровню 2023 г.), экспорт фосфорных удобрений – 2,5 млн т (-3%). Данные об экспорте аммиачной селитры в MMI не приводят. Экспорт всех видов удобрений из России (включая сложные) в первом полугодии составил около 21 млн т, что примерно на 20% превышает прошлогодние показатели, говорит источник «Ведомостей», знакомый с таможенной статистикой.