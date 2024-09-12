Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений еще на полгода

Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений еще на полгодаИх размер может быть увеличен на 2% по сравнению с текущим объемом
Минпромторг предлагает еще на полгода – с 1 декабря 2024 г. до 31 мая 2025 г. – сохранить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном 12 сентября на портале regulation.gov.ru. Текущие квоты действуют до 30 ноября 2024 г.
При этом размер квоты на 6 месяцев предлагается увеличить на 2% по сравнению с текущим значением – до 19,7 млн т. Из них 11,2 млн т будет приходиться на азотные удобрения (аммиачная селитра и карбамид), а оставшиеся 8 млн т – на сложные азотно-фосфорные и азотно-фосфорно-калийные.
Впервые правительство РФ «для обеспечения продовольственной безопасности» ввело квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 г., и с тех пор они постоянно продлевались – в последний раз в апреле этого года. В августе Минпромторг предложил увеличить квоту на вывоз сложных удобрений на 300 000 т из-за их невостребованности на внутреннем рынке.
Цель правительственных ограничений – не допустить скачка цен на минеральные удобрения для потребителей на российском рынке, особенно в период возрастающего сезонного спроса, отмечает аналитик MMI Максим Братчиков. В среднем квоты рассчитываются исходя из объемов отгрузок экспортеров за аналогичные периоды прошлых лет, говорит он. Это помогает избежать затоваривания рынка и существенного снижения мощностей компаний.
Крупнейшие производители удобрений в России – «Фосагро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим» и принадлежащий ему «Уралкалий». По данным Росстата, за семь месяцев 2024 г. производство удобрений выросло на 13% до 16,4 млн т в действующем веществе (традиционно меньше объемов в физическом весе). Выпуск аммиака, который применяется в качестве сырья для изготовления удобрений, увеличился на 5% до 10,5 млн т. «Ведомости» направили вопросы в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ).
Вместе с производством растет и экспорт. Согласно данным отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), объем поставок за рубеж карбамида за шесть месяцев вырос до 4,6 млн т (+23% к уровню 2023 г.), экспорт фосфорных удобрений – 2,5 млн т (-3%). Данные об экспорте аммиачной селитры в MMI не приводят. Экспорт всех видов удобрений из России (включая сложные) в первом полугодии составил около 21 млн т, что примерно на 20% превышает прошлогодние показатели, говорит источник «Ведомостей», знакомый с таможенной статистикой.
В условиях падения мировых цен на удобрения экспортные ограничения в России поддерживают спрос на внутреннем рынке, отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Цены на калийные и азотные удобрения в 2023 г. снизились на 30–50% к уровню 2022 г., а фосфорные удобрения подешевели на 10–15%, говорил в январе этого года начальник департамента маркетинга «Фосагро» Андрей Рябинин («Ведомости» писали об этом 19 января).
Но с лета 2024 г. котировки перешли к росту, отмечалось в августовском обзоре MMI. Средняя цена карбамида на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтийское море в июне выросла на 23% в годовом выражении до $310/т. Тонну моноаммонийфосфата (MAP) можно было купить за $572 (+38%), диаммонийфосфата (DAP) – за $521 (+10%).
Помимо «медвежьего» рынка на экспорт удобрений оказывают влияние западные санкции, которые создают логистические и юридические проблемы для бизнеса, напоминает Кабаков. Российские компании из-за санкций в 2022 г. потеряли доступ к важным перевалочным хабам в Эстонии и Латвии, а поставки аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса мощностью 2,5 млн т в год транзитом через Украину полностью прекратились.
В июне 2024 г. президент РАПУ Андрей Гурьев говорил «Ведомостям», что производство и экспорт удобрений в этом году могут вырасти на 10% к уровню прошлого года и достигнуть 65,2 млн и 44 млн т соответственно.