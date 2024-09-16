Genotek купила телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье»

Объем российского рынка в 2023 г. BusinesStat оценивал в 6,33 млн телемедицинских консультаций (+21,5% к предыдущему году). Для сравнения: общее количество телемедицинских консультаций в 2019 г. составляло всего лишь 1,07 млн. Рост рынка стимулировала пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения. Но в 2021 г., как только карантин был ослаблен, динамика замедлилась. В 2023 г. рост телемедицинского рынка обеспечивался, в том числе, за счет спроса со стороны россиян, находящихся за пределами страны, говорится в отчете BusinesStat. Спрос на дистанционные консультации поддерживался также на фоне включения телемедицины в полисы ДМС и реализации телемедицинских проектов в рамках ОМС, говорится в отчете.