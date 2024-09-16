Genotek купила телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье»«Яндекс» при этом остается миноритарным акционером Genotek
Медицинская компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях, купила у IT-компании «Яндекс» телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье». Об этом говорится в сообщениях обеих компаний. Как уточнил представитель пресс-службы «Яндекса», сделка закрыта, ее сумму стороны не раскрывают.
«Яндекс» передаст Genotek мобильное приложение и веб-интерфейс сервиса, которые продолжат работать в обычном режиме, говорится в сообщении IT-компании. Сам интерфейс будет работать в одном из разделов сайта Genotek. Медицинская компания также сможет использовать товарный знак «Яндекс.Здоровья» в течение полутора лет.
Genotek планирует использовать инфраструктуру «Яндекс.Здоровья» для развития направления персонализированной медицины. В частности, клиенты медицинской компании смогут дистанционно консультироваться с врачами и проходить чекапы, а также получать рекомендации по профилактике и лечению на основе генетических и других данных о здоровье, сказано в сообщении Genotek.
Команда «Яндекс.Здоровья», включая руководителя сервиса Федора Киреева, перейдет в Genotek. Сотрудничающие с сервисом врачи продолжат проводить онлайн-консультации после сделки, сказано в сообщении Genotek.
«Яндекс» запустил сервис медицинских онлайн-консультаций в 2017 г., писали «Ведомости». Направление телемедицины было экспериментальным для компании, сказано в сообщении «Яндекса». IT-компания при этом продолжит развивать свои оставшиеся сервисы по поиску врачей, а также решения, связанные с применением нейросетей в медицине, говорится там же.
«Яндекс.Здоровье» уже давно не был приоритетным направлением для «Яндекса», а отношения с Genotek у компании всегда были «очень близкими», рассказывает «Ведомостям» источник, знакомый с планами компаний. (В 2020 г. «Яндекс» инвестировал в Genotek). Собеседник издания предполагает, что телемедицинский сервис нужен Genotek для того, чтобы «догонять людей» после тестов на ДНК – такие планы у сторон сделки были «уже давно».
Стоимость сделки, вероятнее всего, не превысила 500 млн руб., сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Причем, по его мнению, основная часть этой суммы приходится на оплату использования товарного знака и переадресации с домена «Яндекса» на сайт Genotek.
По мнению Бурмистрова, продажа сервиса именно Genotek связана с тем, что Genotek – это портфельная компания «Яндекса». «Яндекс», как и раньше с 2020 г., является миноритарным акционером Genotek, и сделка никак не повлияла на отношения компаний», – подтвердил представитель пресс-службы «Яндекса». Размер доли стороны не раскрывают. «Ведомости» направили запрос в Genotek.
Genotek была основана в 2010 г. выпускниками МГУ им. М.В. Ломоносова Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Компания специализируется на выполнении ДНК-тестов, выявляющих предрасположенность к различным заболеваниям, в том числе редким наследственным. Помимо этого, Genotek выполняет исследования для научно-исследовательских институтов, планирования беременности и т. д. Компания сотрудничает с РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева и другими российскими и международными организациями. В Genotek работают 125 человек. Есть собственная лаборатория в Москве.
В 2016 г. компания привлекла $2 млн, в числе инвесторов были гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов и экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин. В 2017 г. еще $1 млн вложила одна из крупнейших российских фармацевтических компаний – «Фармстандарт». Их доли также не раскрывались. Материнская компания Genotek holdings limited зарегистрирована на Кипре, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В 2020 г. «Яндекс» стал ведущим инвестором раунда Genotek на $4 млн. По его итогам представитель «Яндекса» вошел в совет директоров Genotek. В Genotek утверждали, что контроль в компании сохранится за основателями Ильинским и Елмуратовым.
В ООО «Генотек» Ильинскому принадлежит 80%, остальные 20% у ООО «Холдинг Генотек», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Ее материнская компания Genotek holdings ltd. зарегистрирована на Кипре (ранее называлась Cleome Holdings ltd.). Согласно данным кипрского реестра юрлиц, на 1 июля 2020 г. крупнейшим владельцем компании являлся Александр Волошин – ему принадлежало 23,44%. Еще 14,27% у Ильинского, у «Фармстандарта» – 11,48%. Максим Басов владел на тот момент 7,41%.
Выручка ООО «Генотек» в 2023 г. составила 622,4 млн руб., чистый убыток – 39,7 млн руб.
Объем российского рынка в 2023 г. BusinesStat оценивал в 6,33 млн телемедицинских консультаций (+21,5% к предыдущему году). Для сравнения: общее количество телемедицинских консультаций в 2019 г. составляло всего лишь 1,07 млн. Рост рынка стимулировала пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения. Но в 2021 г., как только карантин был ослаблен, динамика замедлилась. В 2023 г. рост телемедицинского рынка обеспечивался, в том числе, за счет спроса со стороны россиян, находящихся за пределами страны, говорится в отчете BusinesStat. Спрос на дистанционные консультации поддерживался также на фоне включения телемедицины в полисы ДМС и реализации телемедицинских проектов в рамках ОМС, говорится в отчете.