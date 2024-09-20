Малую атомную станцию «Росатома» в Якутии оценили в 75 млрд рублей

Малую атомную станцию «Росатома» в Якутии оценили в 75 млрд рублейРеальные затраты будут известны только по факту сдачи в эксплуатацию
Стоимость первой российской наземной атомной станции малой мощности (АСММ) на 55 МВт, которую «Росатом» строит неподалеку от якутского поселка Усть-Куйга, составит 75,4 млрд руб. Об этом сообщается в плане комплексного развития северо-восточной горнорудной провинции Республики Саха (Якутия), с которым ознакомились «Ведомости».
В документе отмечается, что в этом районе Якутии расположены крупные месторождения полезных ископаемых: золоторудные Нежданинское и Кючусское, серебро-полиметаллическое Верхне-Менкеченское, медно-вольфрамовое Агылкинское и др. «Ключевым вопросом реализации намеченных крупномасштабных инвестпроектов является развитие инфраструктуры, прежде всего электроэнергетики и транспорта», – говорится в документе.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам