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Малую атомную станцию «Росатома» в Якутии оценили в 75 млрд рублей

Реальные затраты будут известны только по факту сдачи в эксплуатацию
Александр Волобуев
Георгий Бичашвили
ПАТЭС «Академик Ломоносов» – единственная российская действующая атомная станция малой мощности. Она расположена в порту города Певек на Чукотке, сдана в эксплуатацию в 2020 г./ Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость первой российской наземной атомной станции малой мощности (АСММ) на 55 МВт, которую «Росатом» строит неподалеку от якутского поселка Усть-Куйга, составит 75,4 млрд руб. Об этом сообщается в плане комплексного развития северо-восточной горнорудной провинции Республики Саха (Якутия), с которым ознакомились «Ведомости».

В документе отмечается, что в этом районе Якутии расположены крупные месторождения полезных ископаемых: золоторудные Нежданинское и Кючусское, серебро-полиметаллическое Верхне-Менкеченское, медно-вольфрамовое Агылкинское и др. «Ключевым вопросом реализации намеченных крупномасштабных инвестпроектов является развитие инфраструктуры, прежде всего электроэнергетики и транспорта», – говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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