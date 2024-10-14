«Эконива» начала поставки молочных продуктов в Азербайджан

Выход на молочный рынок Азербайджана в компании объясняют «усилением присутствия в странах ближнего зарубежья». Сейчас компания занимается экспортом готовой молочной продукции в 10 стран мира, в том числе в Армению, Китай, Казахстан, Белоруссию. По итогам 2024 г. группа рассчитывает поставить 7200 т готовой молочной продукции за рубеж (без учета сухого обезжиренного молока). Для сравнения: в 2023 г. показатель был на уровне 2700 т, а в 2022 г. – 470 т. Более ранние данные в компании не предоставили.