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«Эконива» начала поставки молочных продуктов в Азербайджан

Компания расширила географию продаж до 10 стран
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший производитель молока в России ГК «Эконива» начал поставлять в Азербайджан ультрапастеризованное молоко и сливки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы. По его словам, эта продукция теперь представлена в торговых сетях этой страны Rahat и Neptun, а также на предприятиях сектора HoReCa (индустрии гостеприимства).

Выход на молочный рынок Азербайджана в компании объясняют «усилением присутствия в странах ближнего зарубежья». Сейчас компания занимается экспортом готовой молочной продукции в 10 стран мира, в том числе в Армению, Китай, Казахстан, Белоруссию. По итогам 2024 г. группа рассчитывает поставить 7200 т готовой молочной продукции за рубеж (без учета сухого обезжиренного молока). Для сравнения: в 2023 г. показатель был на уровне 2700 т, а в 2022 г. – 470 т. Более ранние данные в компании не предоставили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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