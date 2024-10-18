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Промышленность просит обязать ФАС раскрывать энерготарифы на одном сайте

Это должно повысить качество планирования и принятия инвестиционных решений
Александр Волобуев
Василий Милькин
Сейчас регионы обязаны публиковать свои тарифные решения, но делают это где ни попадя и не всегда своевременно/ Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; объединяет крупные предприятия, на которые приходится более 50% энергопотребления) попросила вице-премьера Александра Новака поручить ФАС создать единый онлайн-ресурс с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике. «Ведомости» ознакомились с письмом АСПЭ от 26 сентября, его подлинность подтвердил директор ассоциации Валерий Дзюбенко.

В документе отмечается, что публикация решений федеральных и региональных регуляторов в энергетике «носит разрозненный, децентрализованный и неструктурированный характер». Данные нередко публикуются с ошибками, опечатками на различных сайтах, в том числе «не имеющих статуса официальных публикаторов», без единой структуры и формата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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