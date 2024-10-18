Промышленность просит обязать ФАС раскрывать энерготарифы на одном сайте

Промышленность просит обязать ФАС раскрывать энерготарифы на одном сайтеЭто должно повысить качество планирования и принятия инвестиционных решений
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; объединяет крупные предприятия, на которые приходится более 50% энергопотребления) попросила вице-премьера Александра Новака поручить ФАС создать единый онлайн-ресурс с актуальными данными о тарифных решениях в электроэнергетике. «Ведомости» ознакомились с письмом АСПЭ от 26 сентября, его подлинность подтвердил директор ассоциации Валерий Дзюбенко.
В документе отмечается, что публикация решений федеральных и региональных регуляторов в энергетике «носит разрозненный, децентрализованный и неструктурированный характер». Данные нередко публикуются с ошибками, опечатками на различных сайтах, в том числе «не имеющих статуса официальных публикаторов», без единой структуры и формата.
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