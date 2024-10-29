Россияне стали покупать больше ювелирных украшений

Россияне стали покупать больше ювелирных украшенийЭтому способствуют рост потребительской уверенности и новые группы покупателей
Общий вес проданных в России ювелирных украшений за шесть месяцев 2024 г. составил 17,2 т, что на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Спрос на драгоценности в стране увеличивается вопреки росту цен на золото и мировой тенденции сокращения продаж этой продукции, свидетельствует статистика WGC.
Общий вес проданных в мире во II квартале 2024 г. ювелирных украшений, по данным организации, составил 390,6 т (-19% год к году), что стало минимальным значением с 2020 г.
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