Россияне стали покупать больше ювелирных украшений

Общий вес проданных в России ювелирных украшений за шесть месяцев 2024 г. составил 17,2 т, что на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Спрос на драгоценности в стране увеличивается вопреки росту цен на золото и мировой тенденции сокращения продаж этой продукции, свидетельствует статистика WGC.