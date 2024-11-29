«Северсталь», ММК, ПМХ в январе-октябре сильнее всех снизили выпуск стали

Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы ММК, ПМХ и «Северстали» – на 12, 18 и 8% год к году соответственно, следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация «Чермет» (есть у «Ведомостей»). Объем выпуска этих компаний за отчетный период составил 9,4 млн т, 3,2 млн т и 8,5 млн т.