«Северсталь», ММК, ПМХ в январе-октябре сильнее всех снизили выпуск стали

«Северсталь», ММК, ПМХ в январе-октябре сильнее всех снизили выпуск сталиПо итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 млн тонн
Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы ММК, ПМХ и «Северстали» – на 12, 18 и 8% год к году соответственно, следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация «Чермет» (есть у «Ведомостей»). Объем выпуска этих компаний за отчетный период составил 9,4 млн т, 3,2 млн т и 8,5 млн т.
Группа НЛМК, являющаяся крупнейшим в стране производителем стали, снизила выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7% до 11,3 млн т. В октябре снижение выпуска в годовом выражении составило у «Северстали» 12,8%, у ММК – 27% и у НЛМК – 16,1%. Они произвели 846 600, 782 000 и 1,06 млн т соответственно.
Выпуск в январе-октябре также снизили «Евраз» (-5,7%), «Мечел» (-4,6%), ТМК (-6,2%), «Новосталь-М» (-7,8%). «Металлоинвест» сохранил выпуск практически на прошлогоднем уровне. Единственный металлургический холдинг, нарастивший с начала года выпуск, – «Уральская сталь». Компания за 10 месяцев произвела 1,33 млн т (+3,6%).
В целом в России выплавка стали упала в январе – октябре на 7% к тому же периоду прошлого года до 59,1 млн т, в октябре – на 15% до 5,56 млн т, следует из данных «Чермета».