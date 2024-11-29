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«Северсталь», ММК, ПМХ в январе-октябре сильнее всех снизили выпуск стали

По итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 млн тонн
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы ММК, ПМХ и «Северстали» – на 12, 18 и 8% год к году соответственно, следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация «Чермет» (есть у «Ведомостей»). Объем выпуска этих компаний за отчетный период составил 9,4 млн т, 3,2 млн т и 8,5 млн т.

Группа НЛМК, являющаяся крупнейшим в стране производителем стали, снизила выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7% до 11,3 млн т. В октябре снижение выпуска в годовом выражении составило у «Северстали» 12,8%, у ММК – 27% и у НЛМК – 16,1%. Они произвели 846 600, 782 000 и 1,06 млн т соответственно.

Выпуск в январе-октябре также снизили «Евраз» (-5,7%), «Мечел» (-4,6%), ТМК (-6,2%), «Новосталь-М» (-7,8%). «Металлоинвест» сохранил выпуск практически на прошлогоднем уровне. Единственный металлургический холдинг, нарастивший с начала года выпуск, – «Уральская сталь». Компания за 10 месяцев произвела 1,33 млн т (+3,6%).

В целом в России выплавка стали упала в январе – октябре на 7% к тому же периоду прошлого года до 59,1 млн т, в октябре – на 15% до 5,56 млн т, следует из данных «Чермета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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