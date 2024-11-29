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Аналитики прогнозируют рост финпоказателей «Транснефти» в 2025–2026 годах

Несмотря на увеличение налогов, денежный поток позволяет компании выплачивать дивиденды свыше 50% от прибыли и повышать финансовую устойчивость
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

В исследовании отмечается, что компания способна без ущерба инвестиционной программе направлять на дивиденды «гораздо больше 50% от чистой прибыли». «Даже после повышения налоговой нагрузки в распоряжении «Транснефти» остается достаточный денежный поток, чтобы увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75–100%», – говорится в обзоре.

Аналитики SberCIB понизили свои прогнозы по прибыли компании на 2025 г. и последующие годы на 20% из-за повышения налоговой нагрузки. Однако «наличие положительного свободного денежного потока после выплаты дивидендов позволит «Транснефти» наращивать чистую денежную позицию». Как отмечают аналитики, это означает, что, несмотря на повышение налога на прибыль, нефтетранспортная монополия все еще готова увеличивать коэффициент дивидендных выплат без ущерба для своего баланса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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