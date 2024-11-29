Аналитики прогнозируют рост финпоказателей «Транснефти» в 2025–2026 годах

Аналитики прогнозируют рост финпоказателей «Транснефти» в 2025–2026 годахНесмотря на увеличение налогов, денежный поток позволяет компании выплачивать дивиденды свыше 50% от прибыли и повышать финансовую устойчивость
В исследовании отмечается, что компания способна без ущерба инвестиционной программе направлять на дивиденды «гораздо больше 50% от чистой прибыли». «Даже после повышения налоговой нагрузки в распоряжении «Транснефти» остается достаточный денежный поток, чтобы увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75–100%», – говорится в обзоре.
Аналитики SberCIB понизили свои прогнозы по прибыли компании на 2025 г. и последующие годы на 20% из-за повышения налоговой нагрузки. Однако «наличие положительного свободного денежного потока после выплаты дивидендов позволит «Транснефти» наращивать чистую денежную позицию». Как отмечают аналитики, это означает, что, несмотря на повышение налога на прибыль, нефтетранспортная монополия все еще готова увеличивать коэффициент дивидендных выплат без ущерба для своего баланса.