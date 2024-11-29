Аналитики прогнозируют рост финпоказателей «Транснефти» в 2025–2026 годах

Аналитики SberCIB понизили свои прогнозы по прибыли компании на 2025 г. и последующие годы на 20% из-за повышения налоговой нагрузки. Однако «наличие положительного свободного денежного потока после выплаты дивидендов позволит «Транснефти» наращивать чистую денежную позицию». Как отмечают аналитики, это означает, что, несмотря на повышение налога на прибыль, нефтетранспортная монополия все еще готова увеличивать коэффициент дивидендных выплат без ущерба для своего баланса.