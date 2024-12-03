Wildberries вместе с X5 Group запустила быструю доставку еды для части Москвы

Wildberries вместе с X5 Group запустила быструю доставку еды для части МосквыСегмент e-grocery считается одним из самых быстрорастущих, и в него уже зашли конкуренты маркетплейса
Объединенная компания Wildberries и Russ ООО «РВБ» вышло на рынок e-grocery: на маркетплейсе появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Wildberries и подтвердил представитель X5 Group. Новое направление расширит витрину для пользователей Wildberries, а онлайн-гипермаркету даст дополнительный канал продаж и выход на аудиторию маркетплейса, объяснила основательница Wildberries, совладелица ООО «РВБ» Татьяна Ким (ранее Бакальчук).
В приложении Wildberries сейчас есть вкладка «Продукты», но доставка заказов из этой категории занимает 1–2 дня до пункта выдачи заказов (ПВЗ). В конце 2023 г. маркетплейс запустил доставку курьерами из ПВЗ по клику в тестовом режиме.