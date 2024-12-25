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Будущее российской энергетики не будет безоблачным

Нужны деньги, которые придется искать везде – включая карманы населения
Александр Волобуев
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Уходящий год стал знаковым, во многом переломным для российской электроэнергетики – с точки зрения как дальнейшего долгосрочного планирования, так и отметки, к которой плавно подошла система. Если в 1990-х и начале 2000-х практически в каждой семье помимо соли и спичек был стратегический запас свечей, то поколение Z (особенно проживающее в городах-миллионниках) знает о массовых перебоях в энергоснабжении лишь понаслышке.

Но в июле 2024 г. сотни тысяч жителей юга России и Бурятии словно вернулись на четверть века назад, пережив жесткий блэкаут. Столь масштабных отключений не было, пожалуй, с мая 2005 г. – пожара на столичной электроподстанции Чагино. Тогда в результате аварии оказались частично обесточены Москва, Подмосковье и еще несколько соседних областей. В этот раз без электричества остались десятки населенных пунктов и сотни тысяч человек в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Адыгее, Крыму и других субъектах Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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