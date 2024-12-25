Будущее российской энергетики не будет безоблачным

Но в июле 2024 г. сотни тысяч жителей юга России и Бурятии словно вернулись на четверть века назад, пережив жесткий блэкаут. Столь масштабных отключений не было, пожалуй, с мая 2005 г. – пожара на столичной электроподстанции Чагино. Тогда в результате аварии оказались частично обесточены Москва, Подмосковье и еще несколько соседних областей. В этот раз без электричества остались десятки населенных пунктов и сотни тысяч человек в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Адыгее, Крыму и других субъектах Федерации.