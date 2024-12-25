«Фулл-хаус» железных дорог

Итоги декабря и всего этого года РЖД традиционно подведет в январе 2025 г. Но уже сейчас исходя из среднемесячного объема погрузки в январе – ноябре на уровне 98,4 млн т можно предположить, что показатель едва ли превысит 1,2 млрд т. Это означает, что погрузка на сети РЖД в 2024 г. будет минимальной за последние 15 лет.