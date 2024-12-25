«Фулл-хаус» железных дорог

«Фулл-хаус» железных дорогКак РЖД собрала все негативные факторы перевозок в один год и что из этого получилось
Перевозка грузов железнодорожным транспортом без учета транзита на протяжении всего 2024 года находилась на минорной ноте. С января по ноябрь включительно не было ни одного месяца, когда погрузка оказалась бы выше, чем за тот же период годом ранее. По итогам 11 месяцев этот показатель снизился на 4,4% до 1,08 млрд т.
Итоги декабря и всего этого года РЖД традиционно подведет в январе 2025 г. Но уже сейчас исходя из среднемесячного объема погрузки в январе – ноябре на уровне 98,4 млн т можно предположить, что показатель едва ли превысит 1,2 млрд т. Это означает, что погрузка на сети РЖД в 2024 г. будет минимальной за последние 15 лет.
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