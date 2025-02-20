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«Медси» вышла из проекта цифровой платформы по мониторингу состояния организма

В России спрос на премиальные чекап-сервисы и индивидуальные рекомендации по здоровью все еще недостаточен
Полина Гриценко
Екатерина Кинякина
Ведомости
Ведомости

Группа компаний «Медси», управляющая сетью одноименных клиник, продала 25% в ООО «Байоник-Медси», следует из данных ЕГРЮЛа. Изменения произошли 10 февраля. Новым владельцем стал Федор Викторов. Из отчетности «Медси» по МСФО следует, что сумма сделки составила 37 млн руб.

«Байоник-Медси» управляет онлайн-платформой по назначению витаминов и микроэлементов на основе анализов крови Bioniq. Также предусмотрены рекомендации по питанию и консультация врача-эндокринолога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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