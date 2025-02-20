«Медси» вышла из проекта цифровой платформы по мониторингу состояния организма

«Медси» вышла из проекта цифровой платформы по мониторингу состояния организмаВ России спрос на премиальные чекап-сервисы и индивидуальные рекомендации по здоровью все еще недостаточен
Группа компаний «Медси», управляющая сетью одноименных клиник, продала 25% в ООО «Байоник-Медси», следует из данных ЕГРЮЛа. Изменения произошли 10 февраля. Новым владельцем стал Федор Викторов. Из отчетности «Медси» по МСФО следует, что сумма сделки составила 37 млн руб.
«Байоник-Медси» управляет онлайн-платформой по назначению витаминов и микроэлементов на основе анализов крови Bioniq. Также предусмотрены рекомендации по питанию и консультация врача-эндокринолога.
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