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S7 заморозила строительство завода деталей для турбин в Петербурге

Компания планировала вложить в проект 7,5 млрд рублей
Светлана Афонина
Александр Волобуев
Парк авиалайнеров S7 в основном состоит из иностранных Airbus и Boeing, авиадвигатели которых раньше ремонтировались за рубежом
Парк авиалайнеров S7 в основном состоит из иностранных Airbus и Boeing, авиадвигатели которых раньше ремонтировались за рубежом / Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Центр разработок С7» (входит в группу S7, владеющую одноименной авиакомпанией) приостановила проект строительства завода в Санкт-Петербурге по выпуску деталей для газотурбинных двигателей, в том числе импортных. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом реализации проекта. Это подтвердил собеседник, осведомленный об инвестиционных планах S7.

Строительство предприятия должно было стартовать в начале 2025 г. на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». На участке площадью около 2 га планировалось возвести производственный комплекс на 6100 кв. м и административное здание (1800 кв. м). Объем инвестиций в проект оценивался в сумму до 7,5 млрд руб., на предприятии планировалось создать 328 новых рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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