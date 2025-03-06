S7 заморозила строительство завода деталей для турбин в Петербурге

S7 заморозила строительство завода деталей для турбин в ПетербургеКомпания планировала вложить в проект 7,5 млрд рублей
Компания «Центр разработок С7» (входит в группу S7, владеющую одноименной авиакомпанией) приостановила проект строительства завода в Санкт-Петербурге по выпуску деталей для газотурбинных двигателей, в том числе импортных. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом реализации проекта. Это подтвердил собеседник, осведомленный об инвестиционных планах S7.
Строительство предприятия должно было стартовать в начале 2025 г. на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». На участке площадью около 2 га планировалось возвести производственный комплекс на 6100 кв. м и административное здание (1800 кв. м). Объем инвестиций в проект оценивался в сумму до 7,5 млрд руб., на предприятии планировалось создать 328 новых рабочих мест.