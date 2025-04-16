Группа «Эфко» стала совладельцем производителя масла «Олейна»

До этого ООО «Агроинвест» полностью принадлежало зарегистрированной в Катаре компании с ограниченной ответственностью «КГА холдинг ЛЛС». Теперь у нее осталось 68,6% долей. Менее 1% получила Анна Ивановская, ставшая гендиректором «Агроинвеста» и «Масленицы» 11 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакса».