Группа «Эфко» стала совладельцем производителя масла «Олейна»Покупка более 30% «Масленицы» могла обойтись «Эфко» в сумму до 20 млрд рублей
АО «Эфко продукты питания» 14 апреля получило 31,4% в ООО «Агроинвест», следует из ЕГРЮЛа. Этой компании принадлежит московское ООО «Масленица», выпускающее подсолнечное масло под брендами «Олейна» и Ideal.
До этого ООО «Агроинвест» полностью принадлежало зарегистрированной в Катаре компании с ограниченной ответственностью «КГА холдинг ЛЛС». Теперь у нее осталось 68,6% долей. Менее 1% получила Анна Ивановская, ставшая гендиректором «Агроинвеста» и «Масленицы» 11 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакса».
«КГА холдинг ЛЛС» принадлежат компании, входящие в «Эксойл групп». Бенефициар «КГА холдинг ЛЛС» – Карен Ванецян, сказано в пояснительной записке к отчету «Масленицы» за 2024 г. по РСБУ.
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