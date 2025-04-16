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Группа «Эфко» стала совладельцем производителя масла «Олейна»

Покупка более 30% «Масленицы» могла обойтись «Эфко» в сумму до 20 млрд рублей
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

АО «Эфко продукты питания» 14 апреля получило 31,4% в ООО «Агроинвест», следует из ЕГРЮЛа. Этой компании принадлежит московское ООО «Масленица», выпускающее подсолнечное масло под брендами «Олейна» и Ideal.

До этого ООО «Агроинвест» полностью принадлежало зарегистрированной в Катаре компании с ограниченной ответственностью «КГА холдинг ЛЛС». Теперь у нее осталось 68,6% долей. Менее 1% получила Анна Ивановская, ставшая гендиректором «Агроинвеста» и «Масленицы» 11 апреля, по данным «СПАРК-Интерфакса».

«КГА холдинг ЛЛС» принадлежат компании, входящие в «Эксойл групп». Бенефициар «КГА холдинг ЛЛС» – Карен Ванецян, сказано в пояснительной записке к отчету «Масленицы» за 2024 г. по РСБУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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