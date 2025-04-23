На российский рынок выходит все меньше брендов одежды из Турции

На российский рынок выходит все меньше брендов одежды из ТурцииА уже пришедшие в последние годы в страну марки начали уходить или сокращать торговые сети
В 2024 г. на отечественный рынок вышло только два новых турецких бренда одежды и обуви – Daniel’s Paris и Mai Collection, тогда как годом ранее – сразу восемь, подсчитали по запросу «Ведомостей» в консалтинговой компании Nikoliers. В 2025 г., по версии аналитиков, из турецких ритейлеров первый магазин в стране должен появиться только у Les Benjamins (корнер в «Цветном» в Москве у марки уже есть).
В то же время за 2023–2024 гг. с местного рынка успели уйти пять турецких марок, четыре из которых появились здесь с 2022 г., указывают в Nikoliers. Среди них аналитики называют Perspective, Ipekyol, Twist.
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