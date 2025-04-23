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На российский рынок выходит все меньше брендов одежды из Турции

А уже пришедшие в последние годы в страну марки начали уходить или сокращать торговые сети
Полина Гриценко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2024 г. на отечественный рынок вышло только два новых турецких бренда одежды и обуви – Daniel’s Paris и Mai Collection, тогда как годом ранее – сразу восемь, подсчитали по запросу «Ведомостей» в консалтинговой компании Nikoliers. В 2025 г., по версии аналитиков, из турецких ритейлеров первый магазин в стране должен появиться только у Les Benjamins (корнер в «Цветном» в Москве у марки уже есть).

В то же время за 2023–2024 гг. с местного рынка успели уйти пять турецких марок, четыре из которых появились здесь с 2022 г., указывают в Nikoliers. Среди них аналитики называют Perspective, Ipekyol, Twist.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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