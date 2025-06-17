Западные нефтегазовые компании признают нерентабельными вложения в ВИЭ

Западные нефтегазовые компании признают нерентабельными вложения в ВИЭЭто может привести к усилению конкуренции для российских добытчиков на внешних рынках
Крупнейшие нефтегазовые компании за рубежом пересматривают отношение к вложениям в возобновляемую энергетику и переключаются на развитие традиционного добывающего бизнеса, что может говорить о начале нового цикла инвестирования в нефтяную сферу. Такой вывод в июньском обзоре рынка нефти сделали аналитики консалтинговой компании Kept.
В обзоре отмечается, что мировой спрос на нефть продолжает расти и крупнейшие игроки этой индустрии стремятся адаптировать свои инвестпрограммы к текущим реалиям. В ответ на опасения инвесторов крупные игроки отказались от некоторых планов по развитию в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
На зеленое больше не ставят
В частности, британская BP еще в феврале 2025 г. опубликовала новую стратегию, которая предусматривает сокращение инвестиций в ВИЭ и увеличение добычи нефти и газа. В 2025–2027 гг. компания сократит капитальные затраты до $13–15 млрд в год по сравнению с $16,2 млрд в 2024 г., но при этом нарастит вложения в нефтегазовые проекты на 20% до $10 млрд в год. В соответствии со стратегией BP намерена вернуться к добыче нефти в Мексиканском заливе и рассматривает новые проекты на Ближнем Востоке. С 2020 г. компания ставила цель к 2030 г. сократить добычу углеводородов на 40% от уровня 2019 г. в 2,6 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки и увеличить инвестиции в ВИЭ, но столкнулась с низкими финансовыми показателями и недовольством акционеров. В 2024 г. BP добывала 2,4 млн барр. н. э./сутки.
Британско-нидерландская Shell признала, что инвестиции в низкоуглеродную энергетику ($15 млрд) и низкоуглеродные решения ($5 млрд) в 2024 г. оказались нерентабельными. Компания намерена ограничить инвестиции в эти сферы до менее чем 10% от общего размера вложений, сохранив лишь наиболее доходные проекты. В 2024 г. инвестпрограмма Shell составила $21 млрд, в 2025–2028 гг. она должна составлять $20–22 млрд в год.
Норвежская Equinor сообщила о том, что снижает план по вводу новых мощностей ВИЭ к 2030 г. до 10–12 ГВт (в 2021 г. планировали к 2030 г. ввести 12–16 ГВт). Также компания повысила прогноз по добыче нефти и газа к 2030 г. с 2 млн до 2,2 млн барр. н. э./сутки. В 2024 г. добыча Equinor составила 2,1 млн барр. н. э./сутки.
Американская ExxonMobil намерена увеличить общие инвестиции с $27,5 млрд в 2024 г. до $28–33 млрд в год в 2026–2030 гг., при этом нарастив добычу нефти и газа с 4,3 млн до 5,4 млн барр. н. э./сутки. Американская Chevron сократит инвестиции в низкоуглеродные проекты на четверть в 2025 г. до $1,5 млрд.
Аналитики Kept объясняют разворот политики нефтегазовых мейджоров необходимостью повышения эффективности капвложений для «предотвращения разрушения акционерной стоимости».
«Перераспределение капзатрат в пользу добычи углеводородов может означать начало нового цикла инвестирования», – заключают они.
Цены ждут цикла
Согласно прогнозу Kept, цена на нефть в мире в период до 2030 г. включительно будет снижаться. В этом году средняя цена составит $73/барр. – на 9% меньше показателя 2024 г., в 2026 г. – $69,2/барр., в 2030 г. – $67,2/барр., отмечается в обзоре. В 2024 г. средняя цена Brent составляла $80,5/барр.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в нефтяную отрасль в мире в 2024 г. снизились на 1% до $605 млрд. Для сравнения: в 2015 г., по данным организации, инвестиции составляли $818 млрд. В опубликованном в начале июня докладе World Energy Investment 2025 агентство сообщило, что в этом году капитальные вложения в отрасль из-за низких цен на нефть снизятся до $535 млрд, т. е. на 11%. Капитальные вложения в возобновляемую энергетику в 2025 г., по прогнозу МЭА, увеличатся на 3% до $780 млрд.
Руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков отмечает, что в последние годы развернулась серьезная дискуссия о перспективах мировой нефтяной отрасли, полюсами которой выступают МЭА и ОПЕК. МЭА активно лоббирует политические тезисы, связанные с энергетическим переходом и зеленой повесткой, предрекая спад традиционной углеводородной энергетики, говорит он.
«Мы не вполне разделяем радикальную точку зрения МЭА и полагаем, что новый инвестиционный цикл (в нефтяной отрасли. – «Ведомости») действительно должен начаться», – отмечает Малков. В противном случае мировая экономика рискует столкнуться с дефицитом предложения нефти на среднесрочном горизонте планирования, предупреждает аналитик.
Проблема недоинвестирования мировой нефтяной отрасли в настоящее время сохраняется, добавляет он. Ранее о нехватке инвестиций в разведку и добычу нефти в мире заявляли президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Осторожный подход к бурению
Российские нефтяники стараются увеличивать инвестиции, понимая, что без этого невозможно обеспечить долгосрочный рост добычи и капитализации, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Согласно материалам Минэнерго к энергетической стратегии России до 2050 г., в 2023 г. инвестиции в добычу нефти в стране составляли 2,5 трлн руб. (данные за 2024 г. не приведены). В 2025 г. капзатраты, по прогнозу министерства, вырастут до 3,8 трлн руб., а в 2030 г. – до 4,1 трлн руб. Добыча нефти в России в 2024 г., по данным министерства, снизилась на 3% до 516,1 млн т. В 2025 г., по прогнозу Минэкономразвития, она должна составить 516 млн т.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что международные нефтегазовые компании стараются балансировать между генерацией свободного денежного потока (FCF) для выплат дивидендов акционерам и умеренным ростом добычи, в связи с чем их инвестиции в 2025 г. будут близки к прошлогоднему уровню или немного ниже. По его мнению, рост инвестиций в нефтедобычу в ближайшие годы маловероятен.
Пока инвестиции увеличивают лишь отдельные компании, а в отрасли в целом наблюдается хроническое недоинвестирование, которое может привести к дефициту нефти на рынке, считает Суверов. В результате к концу 2020-х гг. цена на нефть может вырасти до $90–100/барр., считает он. По прогнозу партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, стоимость сырья вырастет до $80–90/барр. Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова допускает рост цен до $100/барр. в случае сохранения геополитического давления на Россию и Иран.
Но, по словам Касаткина, проблема недоинвестирования характерна в первую очередь для транснациональных компаний. Национальные лидеры добычи сохраняют консервативный подход к инвестициям, отмечает он. Например, инвестиции саудовской Saudi Aramco в 2024 г. выросли на 7% до $53,3 млрд, в 2025 г., по прогнозу компании, могут подняться до $58 млрд. Бразильская Petrobras в 2024 г. увеличила инвестиции на 31% до $16,6 млрд.
Российские нефтяные компании всегда были консервативны в вопросах инвестиций, отмечает Касаткин. Пересмотр подхода западных мейджоров к вложениям для российских нефтяников будет означать усиление конкуренции на глобальных рынках, считает он. В этих условиях правительству следует уделить внимание поддержке нефтесервисной отрасли, стимулированию освоения ТрИЗ (трудноизвлекаемых запасов. – «Ведомости»), а также развитию новых регионов добычи – Арктики и Восточной Сибири, полагает аналитик.