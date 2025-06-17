Западные нефтегазовые компании признают нерентабельными вложения в ВИЭ

В частности, британская BP еще в феврале 2025 г. опубликовала новую стратегию, которая предусматривает сокращение инвестиций в ВИЭ и увеличение добычи нефти и газа. В 2025–2027 гг. компания сократит капитальные затраты до $13–15 млрд в год по сравнению с $16,2 млрд в 2024 г., но при этом нарастит вложения в нефтегазовые проекты на 20% до $10 млрд в год. В соответствии со стратегией BP намерена вернуться к добыче нефти в Мексиканском заливе и рассматривает новые проекты на Ближнем Востоке. С 2020 г. компания ставила цель к 2030 г. сократить добычу углеводородов на 40% от уровня 2019 г. в 2,6 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки и увеличить инвестиции в ВИЭ, но столкнулась с низкими финансовыми показателями и недовольством акционеров. В 2024 г. BP добывала 2,4 млн барр. н. э./сутки.