ТМХ с индийским партнером в 2026 году сделает первые поезда для местных дорог

По его словам, проект по выпуску поездов пригородного и междугородного сообщения очень важен для Индии и находится на контроле у руководства страны. «Мы должны освоить выпуск Vande Bharat на мощностях в стране, – пояснил Липа. – Нам передали завод, сейчас мы организовываем на нем производство. Параллельно ведется разработка конструкторской документации». Комплектующие и агрегаты для составов будут в основном местного производства в силу строгости индийского законодательства о локализации – Make in India act, добавил собеседник.