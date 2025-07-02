ТМХ с индийским партнером в 2026 году сделает первые поезда для местных дорог

ТМХ с индийским партнером в 2026 году сделает первые поезда для местных дорогСдвиг создания образцов на более поздние сроки вызван изменениями в техдокументации контракта
Два опытных образца поезда Vande Bharat по 24 вагона каждый для индийских железных дорог (Indian Railways) будут изготовлены в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор и совладелец «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа.
По его словам, проект по выпуску поездов пригородного и междугородного сообщения очень важен для Индии и находится на контроле у руководства страны. «Мы должны освоить выпуск Vande Bharat на мощностях в стране, – пояснил Липа. – Нам передали завод, сейчас мы организовываем на нем производство. Параллельно ведется разработка конструкторской документации». Комплектующие и агрегаты для составов будут в основном местного производства в силу строгости индийского законодательства о локализации – Make in India act, добавил собеседник.