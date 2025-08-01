Kimberly-Clark прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в России

Kimberly-Clark прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в РоссииЭти товары так и не смогли занять существенную долю в нашей стране
Американский производитель гигиенических средств Kimberly-Clark (бренды Huggies, Kotex и др.) прекратил выпуск продукции Kleenex на российском заводе АО «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ). Как следует из пояснительной записки к отчету ООО «Кимберли-Кларк» по РСБУ за 2024 г., который был опубликован в июле, такое решение было принято еще в прошлом году. Впрочем, официально об этом не сообщалось. В российском представительстве и головном офисе иностранной группы на запрос «Ведомостей» не ответили. Но директор по развитию СТГ Александр Каган подтвердил, что его предприятие производством Kleenex сейчас не занимается.
По его словам, ранее основные товарные позиции бренда – туалетная бумага и бумажные полотенца – выпускались именно там. Освободившуюся площадку, по словам Кагана, занял собственный бренд бумажно-гигиенической продукции СТГ – Veiro. По подсчетам «Нильсена», эта марка входит в топ-5 крупнейших производителей бумажных полотенец.
Сам завод, по собственным данным, в 2023 г. произвел для Kimberly-Clark около 1600 т продукции под брендом Kleenex, годом ранее – примерно на 50 т больше. Для сравнения: мощности «Hayat Россия» (бренды Papia, Familia и Focus) в стране по производству бумажно-гигиенической продукции сейчас составляют 280 000 т в год, уточнил представитель компании. Американская группа так и не смогла занять существенную долю в нашей стране, говорят эксперты. По данным «Нильсена», бренд Kleenex в денежном объеме продаж туалетной бумаги в розничных сетях товаров повседневного спроса и онлайне в июне 2024 г. – мае 2025 г. занял всего 0,1% (в 2023 г. – 0,3%), а по бумажным полотенцам его доля и вовсе близка к нулю.
Kimberly-Clark прекратила производство Kleenex в России из-за изменения глобальной стратегии и пересмотра условий присутствия на российском рынке, полагает Каган. В марте 2022 г. американская корпорация объявила о прекращении инвестиций и рекламы в нашей стране. При этом компания обязалась продолжить производство товаров первой необходимости – в частности, детских подгузников и женских прокладок. При этом Kleenex, судя по всему, не является приоритетным брендом для Kimberly-Clark и на глобальном уровне. По крайней мере, американская корпорация в июне 2025 г. объявила о создании совместного предприятия с бразильским производителем целлюлозы Suzano. В него планируется внести 22 завода и право на продажу трех брендов, включая Kleenex, более чем в 70 странах. Suzano получит 51% в СП, за эту долю она должна заплатить $1,7 млрд, сообщали ранее стороны.
У Kimberly-Clark остались другие производственные мощности в России. Компания продолжает выпускать подгузники под брендом Huggies и продукцию женской гигиены Kotex на собственном заводе в г. Ступине Московской области, говорится в ее отчете. Там уточняется, что товары, выпускаемые здесь, не только реализуются в России, но и экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья – от Белоруссии до ЮАР.
Сам российский рынок бумажно-гигиенической продукции продолжает развиваться. Производство туалетной бумаги увеличилось в 2023 г. на 1,5% год к году до 7 млрд рулонов, а в прошлом году – сразу на 13% до 7,9 млрд рулонов, сообщил представитель Минпромторга. Выпуск бумажных полотенец в стране растет более быстрыми темпами, чем туалетной бумаги, говорится в исследовании NeoAnalytics. По данным компании, объем производства такой продукции в 2023 г. (более поздних данных нет) превысил 2,5 млрд шт., что на 10,7% превышает показатели предыдущего года. Такая же тенденция наблюдается и с продажами этих категорий. По данным «Нильсена», реализация туалетной бумаги в июне 2024 г. – мае 2025 г. увеличилась на 11,3%, бумажных полотенец – на 16,4% год к году. Абсолютные данные он не приводит.
На рост производства туалетной бумаги в 2024 г. повлияла программа господдержки производителей продуктов из вторсырья, которая реализуется с 1 марта прошлого года, объясняют в аналитическом агентстве BusinesStat. Кроме того, по данным этой компании, определенную роль здесь сыграли и решение проблем с логистикой и стабилизация цен на сырье и упаковку после 2022 г.
Производство бумажно-гигиенической продукции «Hayat Россия» полностью локализовано, говорит представитель компании. По его словам, группа закупает целлюлозу исключительно у российских поставщиков, поэтому не имеет сложностей с поставками этого сырья. Однако она «испытывает некоторые трудности» с поиском запасных частей для производственных машин. Решить эту проблему помогает головной офис компании, который находится в Турции, говорит собеседник «Ведомостей».
В своем отчете «Кимберли-Кларк» также отмечает рост цен на сырье и упаковку как фактор, сдерживающий развитие компании. Чтобы компенсировать его, она была вынуждена повысить стоимость продукции и пересмотреть бизнес-процессы, указано в документе. При этом выручка «Кимберли-Кларк» в 2024 г. выросла на 2,6% до 43,4 млрд руб., а вот чистая прибыль сократилась на 30,3% до 2,79 млрд руб.