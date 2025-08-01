Kimberly-Clark прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в России

Сам российский рынок бумажно-гигиенической продукции продолжает развиваться. Производство туалетной бумаги увеличилось в 2023 г. на 1,5% год к году до 7 млрд рулонов, а в прошлом году – сразу на 13% до 7,9 млрд рулонов, сообщил представитель Минпромторга. Выпуск бумажных полотенец в стране растет более быстрыми темпами, чем туалетной бумаги, говорится в исследовании NeoAnalytics. По данным компании, объем производства такой продукции в 2023 г. (более поздних данных нет) превысил 2,5 млрд шт., что на 10,7% превышает показатели предыдущего года. Такая же тенденция наблюдается и с продажами этих категорий. По данным «Нильсена», реализация туалетной бумаги в июне 2024 г. – мае 2025 г. увеличилась на 11,3%, бумажных полотенец – на 16,4% год к году. Абсолютные данные он не приводит.