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Елена Тябутова: «Мы гораздо сдержаннее оцениваем потенциал рынка, чем два года назад»

Генеральный директор «ЮниРусь» – о первой собственной стратегии компании и планах по загрузке мощностей бывших заводов Unilever
Полина Гриценко
Генеральный директор «ЮниРусь» Елена Тябутова
Генеральный директор «ЮниРусь» Елена Тябутова / Виталий Белоусов / РИА Новости

В 2024 г. британская Unilever продала свой российский бизнес местному контрактному партнеру – группе «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. Сделка включала четыре производственные площадки, выпускающие косметику, бытовую химию и пищевую продукцию. Вскоре компания была переименована в «Арнест ЮниРусь» (сейчас – «ЮниРусь»), а названия международных брендов Unilever стали писаться кириллицей.

Но с момента смены собственника у группы стали появляться и новые торговые марки во всех категориях, где она присутствует. Еще в 2022 г., после того как Unilever отказалась от инвестиций и экспорта в Россию, менеджмент российского подразделения понял, что нужно «выходить за рамки существующего портфеля». Тогда локальный офис возглавила Елена Тябутова, проработавшая в структурах Unilever более 10 лет. В интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме она рассказала о локализации брендов и расширении линеек товаров, а также о состоянии доставшихся «Арнесту» активов и планах по их использованию и развитию.

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