Елена Тябутова: «Мы гораздо сдержаннее оцениваем потенциал рынка, чем два года назад»

Но с момента смены собственника у группы стали появляться и новые торговые марки во всех категориях, где она присутствует. Еще в 2022 г., после того как Unilever отказалась от инвестиций и экспорта в Россию, менеджмент российского подразделения понял, что нужно «выходить за рамки существующего портфеля». Тогда локальный офис возглавила Елена Тябутова, проработавшая в структурах Unilever более 10 лет. В интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме она рассказала о локализации брендов и расширении линеек товаров, а также о состоянии доставшихся «Арнесту» активов и планах по их использованию и развитию.