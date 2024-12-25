Будущее российской энергетики не будет безоблачным

Будущее российской энергетики не будет безоблачнымНужны деньги, которые придется искать везде – включая карманы населения
Уходящий год стал знаковым, во многом переломным для российской электроэнергетики – с точки зрения как дальнейшего долгосрочного планирования, так и отметки, к которой плавно подошла система. Если в 1990-х и начале 2000-х практически в каждой семье помимо соли и спичек был стратегический запас свечей, то поколение Z (особенно проживающее в городах-миллионниках) знает о массовых перебоях в энергоснабжении лишь понаслышке.
Но в июле 2024 г. сотни тысяч жителей юга России и Бурятии словно вернулись на четверть века назад, пережив жесткий блэкаут. Столь масштабных отключений не было, пожалуй, с мая 2005 г. – пожара на столичной электроподстанции Чагино. Тогда в результате аварии оказались частично обесточены Москва, Подмосковье и еще несколько соседних областей. В этот раз без электричества остались десятки населенных пунктов и сотни тысяч человек в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Адыгее, Крыму и других субъектах Федерации.